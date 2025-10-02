박범인 금산군수 "금산세계인삼축제는 금산군 인삼산업의 보루"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제43회 금산세계인삼축제 노고에 감사 표해

AD

박범인 금산군수는 "금산군은 대한민국 인삼 산업의 중심이고 세계인삼 산업을 선도하고 있다"며 "금산세계인삼축제는 이러한 금산군 인삼 산업의 보루"라고 밝혔다.

박 군수는 1일 금산읍 청산회관에서 열린 월례 회의에서 제43회 금산세계인삼축제 운영에 나서준 자원봉사자, 주민, 공직자 등에게 감사를 표하며 이같이 말했다.

박 군수는 "많은 분이 애써주신 덕분에 축제가 국내외에 긍정적인 평가를 받고 있다"며 "담당 부서에서는 축제 결산보고회를 열고 성과 및 개선할 점을 분석해 달라"고 지시했다.

또한 "축제에 참여하고 지원해 주신 사회단체 회원 등 노력해 주신 분들이 많다"며 "잊지 말고 감사의 마음을 전해달라"고 당부했다.





AD

이 외에도 박 군수는 청렴도 평가 대응, 올해 업무 마무리 등에 철저히 해달라고 언급했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>