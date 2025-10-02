금투협, 프랑스 국부펀드와 투자 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융투자협회는 오는 15일 프랑스 공공투자기관인 비피아이프랑스(Bpifrance), 주한프랑스대사관과 함께 'Bpifrance 방한 세미나'를 개최한다고 2일 밝혔다.

비피아이프랑스는 프랑스 정부와 공공투자기관(CDC)이 각각 49.2%를 출자해 설립한 프랑스 국부펀드 겸 공공 투자은행이다. 약 570억 유로(한화 약 94조)를 바탕으로 벤처투자, 중견기업 성장투자, 펀드출자 등 다층적인 투자활동을 통해 프랑스 기업의 성장을 지원하고 있다.

비피아이프랑스의 주요 사업 구조와 글로벌 투자전략, 주요 협력 사례를 국내 금융투자업계에 소개하는 목적으로 세미나를 마련했다. 업계의 관심을 증대하고, 새로운 투자 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.

세미나에는 비피아이프랑스 전략적 파트너십 이사, 주한 프랑스대사관 경제통상대표부 관계자 등이 참석한다.





사전 신청을 통해 세미나에 참석할 수 있다. 금융투자협회 국제업무부를 통해 신청하면 된다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

