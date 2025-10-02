울산옹기박물관, 故 장성우 장인 회고전 ‘혼불’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 4월 5일까지…50년 옹기 외길 인생 조명

울산옹기박물관이 2일부터 내년 4월 5일까지 박물관 2층 기획전시실Ⅰ에서 故 장성우 장인 회고전 '혼불'을 연다.

울산시 무형유산 제4호인 장성우 장인은 1965년 옹기에 입문해 50여년간 옹기업에 종사했다. 1988년 가야신라요를 창업해 활발히 활동했으며, 외고산 옹기협회장을 역임하는 등 전통 옹기 보존과 계승에 헌신했다.

이 전시는 무유옹기의 지평을 열고 가야·신라 토기 재현에 힘쓴 장인의 삶과 예술세계를 기리기 위해 마련됐다. 장인이 생전에 사용하던 도구와 구술 자료, 대표작 20점이 전시되며, 장인을 기억하는 이들의 인터뷰 영상도 함께 선보인다.

관람 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 매주 월요일은 휴관한다. 자세한 사항은 울산옹기박물관으로 문의할 수 있다.





울산옹기박물관 관계자는 "이번 회고전은 故 장성우 장인의 생애와 작품을 넘어 울주 옹기 문화의 전통적 가치를 비추는 전시"라며 "관람객들이 전통 옹기의 울림을 깊이 느끼길 바란다"고 말했다.

故장성우 장인 회고전 ‘혼불’ 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

