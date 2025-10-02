SKT, 'T 안심 24시간보안센터' 운영…유통망 전반 보안 강화 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보안 전문 교육 이수한 ‘T 안심지킴이’ 배치

AD

SK텔레콤이 고객 접점에서의 보안을 한층 끌어올리기 위해 유통망 정보보호 혁신 방안을 내놨다. 연중무휴 24시간 운영되는 'T 안심 24시간보안센터'를 열고, 전국 대리점에서도 보안 상담을 제공하는 등 온·오프라인 전반에서 다중 보안망을 구축한다는 전략이다.

SKT는 기존 평일 주간 위주로 운영되던 고객센터를 넘어, 365일 24시간 언제든 보안 피해 대응이 가능한 전용 센터를 마련했다고 2일 밝혔다. 'T 안심 24시간보안센터'는 ▲피싱·스미싱·해킹 등에 대한 즉각 차단과 긴급 조치 ▲2차 피해 방지를 위한 예방 서비스와 기관 신고 지원 ▲피해조사·보상·사후 관리까지 원스톱 지원을 제공한다.

오프라인 대리점도 보안 거점으로 변신한다. SKT는 전국 2500여개 T월드 매장에 보안 교육을 이수한 'T 안심지킴이'를 배치해 'T 안심매장'으로 운영한다. 해당 매장에서는 휴대폰 보안 설정, 보안 서비스 가입 지원, 사고 발생 시 피해 확인·차단 및 신고 안내 등 예방부터 사후 대응까지 특화된 서비스를 제공한다. 경찰청, 프로파일러 등과 협업한 교육 과정도 도입해 현장 대응력을 높였다.

T월드 접속 고객에게는 'T 안심브리핑' 기능이 제공된다. 네트워크 보안, 전화 보안, 안심상담 등 3개 영역으로 구성해 ▲유심보호·스팸차단 서비스 현황 ▲AI 기반 의심 전화 자동 차단 기능(에이닷) ▲내 주변 T 안심매장 찾기와 24시간 상담 바로가기 등을 손쉽게 확인할 수 있도록 했다.





AD

윤재웅 SKT 마케팅전략본부장은 "고객이 일상에서 보안 위협으로부터 안전하게 보호받고 있다고 체감할 수 있도록 다중 안전망을 마련했다"며 "앞으로도 안심하고 편안한 통신 생활을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

