태백시, 관광객 대상 '여행가는 가을' 관광 할인 이벤트 진행

시티투어버스·관광택시 할인으로 가을 여행객 유치
강원도 태백시(시장 이상호)는 문화체육관광부가 추진하는 '2025 여행가는 가을' 캠페인에 동참해 오는 10월 한 달간 태백을 찾는 관광객을 대상으로 특별 할인 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.
이번 행사는 가을 여행 분위기를 확산하고 관광 소비를 촉진하기 위해 마련된 것으로, 가족 단위 관광객은 물론 도보 여행객도 편리하게 참여할 수 있는 관광 교통 지원 이벤트로 추진된다.
시는 연령이나 이용 시간에 상관없이 △태백 시티투어버스 탑승권 50% 할인 △관광택시 이용료 1만원 할인 혜택을 제공한다. 이를 통해 관광객들은 가을 정취 가득한 태백의 명소들을 더욱 저렴하고 편리하게 둘러볼 수 있을 것으로 기대된다.
특히 시티투어버스는 태백의 주요 관광지를 하루 일정으로 편리하게 돌아볼 수 있어 가족·단체 관광객에게 적합하며, 관광택시는 맞춤형 코스로 여행을 원하는 소규모 관광객에게 호응을 얻을 것으로 전망된다.
지금 뜨는 뉴스
자세한 사항은 태백시 관광 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 문화관광과 관광정책팀으로 하면 된다.
태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>