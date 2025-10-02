태백시, 관광객 대상 '여행가는 가을' 관광 할인 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시티투어버스·관광택시 할인으로 가을 여행객 유치

강원도 태백시(시장 이상호)는 문화체육관광부가 추진하는 '2025 여행가는 가을' 캠페인에 동참해 오는 10월 한 달간 태백을 찾는 관광객을 대상으로 특별 할인 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

'2025 여행가는 가을'. 태백시 제공

이번 행사는 가을 여행 분위기를 확산하고 관광 소비를 촉진하기 위해 마련된 것으로, 가족 단위 관광객은 물론 도보 여행객도 편리하게 참여할 수 있는 관광 교통 지원 이벤트로 추진된다.

시는 연령이나 이용 시간에 상관없이 △태백 시티투어버스 탑승권 50% 할인 △관광택시 이용료 1만원 할인 혜택을 제공한다. 이를 통해 관광객들은 가을 정취 가득한 태백의 명소들을 더욱 저렴하고 편리하게 둘러볼 수 있을 것으로 기대된다.

특히 시티투어버스는 태백의 주요 관광지를 하루 일정으로 편리하게 돌아볼 수 있어 가족·단체 관광객에게 적합하며, 관광택시는 맞춤형 코스로 여행을 원하는 소규모 관광객에게 호응을 얻을 것으로 전망된다.





자세한 사항은 태백시 관광 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 문화관광과 관광정책팀으로 하면 된다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

