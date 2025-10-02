인스파이어, 글로벌 호텔 힐튼과 파트너십…"해외여행객 접점 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 로열티 프로그램 '힐튼 아너스' 참여

브랜드 인지도 제고·고객 혜택 확대 등 시너지

인천 영종도 복합리조트 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 글로벌 호텔 체인 힐튼과 전략적 파트너십 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

첸 시 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 사장(왼쪽)과 클라렌스 탄 힐튼 아시아태평양 지역 개발 담당 수석 부사장이 전략적 파트너십을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 인스파이어 제공

인스파이어는 이번 협력을 통해 3개 호텔 타워(총 1275실)를 직접 운영하면서 힐튼의 파트너 호텔로서 글로벌 로열티 프로그램인 힐튼 아너스(Hilton Honors)에 참여하게 된다. 힐튼 공식 채널을 통해 인스파이어 객실을 예약한 힐튼 아너스 회원 고객들은 포인트와 현금을 자유롭게 조합해 사용할 수 있는 유연한 결제 옵션, 회원 전용 할인, 힐튼 아너스 모바일 애플리케이션(앱) 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

힐튼은 전 세계 139개국 24개 브랜드와 8800개 이상의 호텔을 운영하면서 2억2600만명 이상의 회원들에게 힐튼 아너스를 통해 서비스를 제공하고 있다.

인스파이어는 해외 여행객의 접근성을 강화하고 고객 접점을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 힐튼 아너스 회원들은 인스파이어의 5성급 프리미엄 객실과 환대 서비스, 다양한 엔터테인먼트를 한곳에서 경험할 수 있는 독특한 리조트 시설을 경험할 수 있다.

첸 시 인스파이어 사장은 "이번 협력은 인스파이어가 국내와 아시아를 넘어 글로벌 고객들에게 한층 가깝게 다가가는 중요한 계기가 될 것"이라며 "힐튼과의 성공적인 파트너십을 통해 인스파이어의 브랜드 인지도와 고객 접점을 확대하고, 세대를 넘어 전 세계 여행객에게 일상을 벗어난 새로운 경험과 잊을 수 없는 감동을 선사하는 최고의 엔터테인먼트 목적지로 자리매김해 나가겠다"고 전했다.





클라렌스 탄 힐튼 아시아태평양 개발 담당 수석 부사장은 "이번 파트너십은 힐튼의 한국 내 입지를 확대하고 아시아태평양 포트폴리오를 한층 강화하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "100년 이상의 역사로 축적된 힐튼의 서비스 경험과 인스파이어의 혁신적인 비전이 만나 국내외 고객 모두에게 잊지 못할 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

