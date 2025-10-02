대전지역, 추석 연휴 학교·기관주차장 무료개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

194곳 귀성객과 주민에게 편의 제공

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시교육청이 추석 연휴 기간 각급 학교와 교육청, 소속 기관 등 총 194곳의 주차장을 무료로 개방한다.

교육청은 추석 연휴 기간인 3일부터 9일까지 7일간 귀성객에게 주차 편의를 제공하기 위해 개방하며, 주차를 개방하는 학교와 기관 등의 개방 시간은 대전시교육청 홈페이지 공지사항과 공유누리 웹·앱 및 민간 포털(네이버, 카카오, 티맵) 등을 통해 확인할 수 있다.

다만, 각 학교와 기관의 여건에 따라 개방 시간 등 운영 현황이 상이할 수 있으므로, 주차장 이용자는 일자별 주차장 개방 정보를 반드시 사전에 확인하는 것이 필요하다.

또한, 차량에는 비상 연락처를 남기고 개방 종료일인 9일까지는 반드시 출차 해야 하며, 주차시간 및 이용수칙을 준수하는 등 안전사고 예방에 주의를 기울여야 한다.





대전시교육청 윤석오 재정과장은 "명절 기간 학교와 기관의 주차장 개방이 귀성객과 주민들의 불편을 조금이나마 덜어드리는 계기가 됐으면 한다"며 "개방하는 학교 시설물을 보호하고 안전사고 예방에 각별히 주의해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

