"K콘텐츠 뜨거운 인기, 관광 활성화 기회로 삼아야"

일본 사례 참고해 지역관광 활성화 발판 마련

단순 명소 관광에서 체류형으로 수요 변화 중

경주 APEC, 지역 콘텐츠 발굴할 주요 전환점

콘텐츠와 음식을 비롯한 'K컬처'의 글로벌 열풍으로 한국 라이프스타일 체험에 대한 수요가 크게 늘어난 가운데 이를 지역관광 활성화의 기회로 활용해야 한다는 제언이 나왔다.

2일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 ‘서비스산업 경쟁력강화 TF’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국경제인협회

한국경제인협회는 2일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 주재하는 '서비스 산업 경쟁력 강화 태스크포스(TF)' 1차 회의를 개최했다고 밝혔다. 구 부총리와 김대현 문화체육관광부 2차관, 문신학 산업통상부 1차관, 주요 경제단체 등이 참석했다.

한경협은 이날 데일리케이션의 확산이 지역관광 활성화 및 한국 재방문율 제고의 중요한 계기가 될 것이라고 평가했다. 기생충, 오징어게임, 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) 등 K콘텐츠의 연이은 글로벌 흥행과 K푸드, K뷰티 등의 뜨거운 이기로 한국 문화 체험 수요가 증가하고 있다. 이에 따라 명소만 둘러보는 단기 관광을 넘어 '한 달 살기' 등 장기체류형으로 관광 수요가 변화하는 추세다.

지역관광 활성화를 위한 과제로는 '지역 콘텐츠' 발굴과 접근성 강화가 핵심 과제로 꼽혔다. 일본이 지역 콘텐츠와 교통망을 결합해 관광 다각화에 성공한 사례가 큰 시사점을 준다는 평가다.

류진 한국경제인협회 회장이 2일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 ‘서비스산업 경쟁력강화 TF’에서 인사말을 하고 있다. 한경협은 이날 국내관광 활성화를 위한 총 33건의 정책과제를 정부에 전달했다. 한국경제인협회

특히 올해 경북 경주시에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 좋은 계기가 될 것이라는 의견도 나왔다. 한경협은 이번 APEC 행사를 통해 지역 콘텐츠와 교통 인프라를 강화하고, 지속 가능한 체류형 관광을 확산하는 중요한 전환점으로 삼아야 한다고 강조했다.

이 밖에도 한경협은 ▲관광산업 범위 확대 ▲지역 관광지 2차 교통망 확충 ▲글로벌 인터넷동영상서비스(OTT) 협력 강화 ▲공유숙박 규제 합리화 등 4대 분야 33건의 정책과제를 제안했다.





간사 기관 자격으로 회의를 개최한 류진 한경협 회장은 "10년 전 우리와 비슷한 상황이던 일본은 정부의 전폭적인 정책 지원과 지방 활성화 정책으로 세계 10위 관광대국에 올랐다"며 "한국도 정부를 구심점으로 혁신 대책을 마련하고 '관광객 3000만명 시대'를 열어가길 기대한다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

