이찬우 농협금융 회장 "각종 위협 신속 대응"…DT추진최고협의회 개최

농협금융은 1일 서울 중구 소재 본사에서 2025년 제2차 농협금융 DT추진최고협의회를 개최했다. 이찬우 회장(왼쪽에서 첫 번째)이 회의를 주재하고 있다. 농협금융 제공

NH농협금융지주는 제2차 DT(디지털전환)추진최고협의회를 개최했다고 2일 밝혔다.

지난 1일 서울 중구 본사에서 진행된 회의에는 농협금융의 전 계열사 디지털 부문 최고 책임자들이 참여했다.

이들은 ▲생성형 인공지능(AI) 기술 발전 및 운영 전략 ▲스테이블 코인 등 가상자산 신사업 ▲올원 슈퍼플랫폼 ▲그룹 정보보호 및 보안 역량 강화 등 미래 금융 서비스 경쟁력을 좌우할 디지털 핵심 과제 등을 중점적으로 논의했다.

또 대규모 개인정보 침해사고로 정보보호 및 보안 강화가 화두가 된 만큼 이에 대한 의견도 오갔다. 이날 참석자들은 진화하는 외부 위협에 대응하기 위한 기술적·물리적 인프라를 사전에 철저히 관리하고, 정보보호 분야의 투자 확대와 함께 선제적 대응체계 재정비가 시급하다는 데 의견을 모았다.

이찬우 농협금융 회장은 AI가 인간을 단순히 보조하는 수단을 넘어서 스스로 판단하고 실행하는 에이전틱(Agentic·자율성과 목표 지향적 행동을 갖춘 AI 시스템) 단계로 진화하고 있다는 점을 강조하며 신속한 대응을 위한 전사적 준비와 실행을 당부했다.





이 회장은 "AI, 가상자산, 슈퍼플랫폼, 정보보호는 곧 다가올 금융환경에서 농협금융이 고객으로부터 선택받기 위해 어느 것 하나도 놓칠 수 없는 핵심 키워드"라며 "빠르게 변화하는 기술과 각종 위협에 신속히 대응해 변함없는 고객 중심 가치를 지켜가자"고 강조했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

