경제성 키운 LG 스마트코티지, 세컨드하우스 시장 흔든다

경제성부터 에너지 효율까지, LG 모듈러 주택

기존 대비 절반 수준의 1억원짜리 모델도 출시

LG전자가 경제성과 확장성을 높인 모듈러 주택 신모델을 출시하면서 세컨드하우스 시장에 '새바람'을 예고했다. LG전자의 인공지능(AI) 기술력이 적용된 가전 및 공조시스템의 편의성을 누리는 동시에 가격대를 1억원 수준까지 낮춰 소비자의 선택 폭을 넓혔다는 평가다.

LG전자는 모듈러 주택 'LG 스마트코티지(LG Smart Cottage)' 신모델을 출시했다고 2일 밝혔다. 새로운 모델은 ▲개방형 단층 모델(MONO Core 27) ▲16평(54㎡) 분리형 단층 모델(MONO Core 54) 등 2가지다. 이로써 단층·2층형, 8평·14평·16평형 등으로 총 6가지 라인업을 갖췄다. 내달 18일까지 서울 종로구 '열린송현 녹지광장'에서 신모델 체험·상담이 가능하다.

LG 스마트코티지 16평형 신모델이 서울 종로구 '열린송현 녹지광장'에 설치된 모습. LG전자

신모델의 특징은 경제성 향상이다. 8평형 모델의 가격은 1억원 으로, 기존 Mono Plus 26 모델(2억원) 대비 절반 수준이다. LG전자는 가격을 낮추기 위해 주택 설계를 새롭게 했다. 채광을 위해 층고를 높였던 지붕의 형태를 평평하게 변경하고, 주택을 구성하는 기본 모듈을 통일해 블록처럼 이어 붙일 수 있도록 했다. 8평형 모델은 모듈 3개를 조립하고, 16평형 모델은 모듈 6개를 조립하는 식이다. 건축비 절감은 물론, 2층형 등 고객 니즈에 맞춘 다양한 형태로의 확장에도 유리하다.

내부 또한 필수 가전을 중심으로 구성했다. 에어컨·냉장고·세탁기·인덕션 등 LG전자 AI 가전 4종, 보일러·스마트 스위치·도어락 등 사물인터넷(IoT) 기기 4종 등이 설치된다.

LG전자는 지난해 LG 스마트코티지를 출시한 뒤 기업 연수원, 캠핑장 등 기업간거래(B2B) 고객에 공급한 데 이어, 올해 6월부터 기업·소비자거래(B2C) 확대를 위해 오픈하우스 투어도 진행하고 있다. 뛰어난 편의성과 에너지 효율로 세컨드하우스 시장에서 많은 관심을 받고 있다.

LG 스마트코티지에 설치된 가전과 공조시스템, IoT 기기들은 LG 씽큐(ThinQ) 앱으로 편리하게 제어할 수 있다. 또한 모듈 구조체와 창호, 배선, 욕실, 주방기구 등 70% 이상을 미리 제작한 뒤 배송하는 프리패브(Pre-fab) 방식이라 철근콘크리트 공법 대비 공사 기간을 절반으로 단축한다.

한국철강협회에 따르면 국내 모듈러 건축 시장 규모는 2030년 최대 4조4000억원에 이를 전망이다. 글로벌 시장의 성장세도 가파르다. 시장조사업체 마켓앤마켓은 글로벌 모듈러 건축 시장이 지난해부터 5년간 연평균 6.2%씩 성장해 2029년 1408억 달러(약 194조원)에 달할 것으로 예상했다.





이향은 LG전자 HS CX담당은 "라이프스타일에 맞춰 다양한 라인업을 갖춘 LG 스마트코티지로 내 집처럼 편안하게 휴식하며 삶을 즐기는 세컨드하우스 문화를 확산시키겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

