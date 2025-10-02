동물행동 연구에 일생 바친 '침팬지의 어머니' 제인 구달 별세(종합)

침팬지 도구 사용 등 발견하며 연구에 기여

사망 직전까지 강연 등 활발히 활동 나서

영국의 동물학자이자 침팬지 행동 연구 분야의 세계적 권위자인 제인 구달 박사가 향년 91세 나이로 별세했다. 1일 연합뉴스는 제인 구달 연구소의 발표를 인용해 구달 박사가 이날 미국 캘리포니아주에 강연을 위해 머물던 중 노환으로 세상을 떠났다고 밝혔다. 제인 구달 연구소는 이번 성명에서 "동물의 옹호자이자 유명한 침팬지 연구자로 기억될 제인 구달 박사는 자연적인 원인(natural causes)으로 세상을 떠났다"면서 "동물행동학자로서 구달의 발견은 과학을 혁신했다"고 전했다. 최근 구달 박사는 미국 강연 투어 중이었고 캘리포니아주에 머물고 있었다.

침팬지가 채식주의자가 아니라 고기를 매우 즐겨 먹는다는 것, 가족 간 지속적인 유대 관계를 맺는다는 사실 등도 구달 박사가 발견해 낸 성과다. 침팬지와 가족처럼 어울려 사는 그의 모습에 '침팬지의 어머니'라는 호칭도 붙었다. AP연합뉴스

AD

1934년 런던에서 태어난 구달 박사는 어린 시절부터 야생 동물 이야기책을 즐겨 읽었다. 어린 시절부터 언젠가 아프리카에 가 타잔처럼 동물들과 이야기하는 법을 배우겠다고 다짐했다. 그러던 중 1957년 비서로 일하던 중 친구의 초대로 케냐를 방문해 저명한 고인류학자 루이스 리키 박사를 만나 영장류 연구를 시작했다. 당시 리키 박사는 구달 박사에게 자연사 박물관의 일자리를 제안했고, 이를 계기로 야생 침팬지 연구에 매진했다. 비록 구달 박사는 대학을 나오지 않았지만, 리키 박사는 이러한 점이 침팬지 연구에 순수하게 접근할 수 있다고 판단했다. 생전 한 인터뷰에서 구달 박사는 "1960년대 초엔 많은 과학자가 오직 인간만 '마음'을 가지고 있다고 믿었다"면서 "나는 인간만이 이성적인 사고를 할 수 있다고 생각하지 않았다"고 했다.

침팬지와 가족 같은 모습에 '침팬지의 어머니'라는 호칭도

리키 박사와의 만남을 계기로 침팬지 연구를 시작한 구달 박사는 1960년 탄자니아 곰베 스트림 국립공원에 들어갔다. 그곳에서 그는 침팬지가 도구를 사용하고, 복잡한 사회 시스템을 갖고 있다는 사실을 발견하는 등 인류에 큰 영향을 끼친 학문적 성과를 일구어냈다. 특히 그는 연필과 노트만 들고 숲을 혼자 돌아다녔고, 램프 아래서 노트를 작성하며 연구에 몰두했다.

1974년 1월 제인 구달(오른쪽)이 남편 휴고 반 라윅과 함께 있는 모습. AP연합뉴스

침팬지가 채식주의자가 아니라 고기를 매우 즐겨 먹는다는 것, 가족 간 지속적인 유대 관계를 맺는다는 사실 등도 구달 박사가 발견해 낸 성과다. 침팬지와 가족처럼 어울려 사는 그의 모습에 '침팬지의 어머니'라는 호칭도 붙었다. 뉴욕타임스는 "그가 1960년대에 야생에서 침팬지가 어떻게 행동하는지에 대해 발견한 것들은 새로운 지평을 열었고, '서구 세계의 위대한 과학적 성취 중 하나'로 불린다"고 평가했다.

제인 구달 연구소 설립해 야생 동물 실태 알려

그는 1977년 '제인 구달 연구소'를 설립해 침팬지 및 다른 야생 동물들이 처한 실태를 알리고 서식지 보호와 처우 개선 활동을 펼쳤다. 워싱턴포스트는 "그는 자신의 세계적 명성을 사용해 개체군이 줄어드는 곤경에 처한 침팬지에 대한 주의를 환기했고 더 나아가 환경 파괴의 위험에도 관심을 끌었다"고 전했다.





AD

침팬지 행동 연구 분야의 세계적 권위자인 제인 구달 박사가 91세의 나이로 별세했다. 로이터연합뉴스

특히 구달 박사는 1986년부터 환경운동가로도 활동하기 시작했다. 전 세계적인 서식지 파괴와 밀렵 실태에 충격을 받은 그는 연구실을 나와 전 세계를 무대로 활동했다. 2002년에는 한 강연에서 "우리 미래에 가장 큰 위험은 무관심"이라며 행동을 촉구했으며 유엔 평화 대사로 활동하기도 했다. 2004년 대영 제국 훈장, 2006년 프랑스 정부로부터 레지옹 도뇌르 훈장 등을 받았다. 올해는 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 자유의 메달을 받았다. 로이터 통신은 구달 박사의 죽음에 대해 "그는 인간이 침팬지를 더 잘 이해하고, 그들의 서식지와 지구 전체의 건강을 보호하는 데 어떤 역할을 하는지 탐구하기 위한 여정을 전 세계에서 이끌었다"고 평가했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>