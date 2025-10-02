"매일 5000원 할인 쿠폰"…공영홈쇼핑, 황금 연휴 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공영홈쇼핑이 추석 황금연휴를 맞아 국내 중소기업 상품과 농축수산물 소비 촉진을 위한 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

공영홈쇼핑 '통큰 쿠폰' 행사 이미지. 공영홈쇼핑

공영홈쇼핑은 오는 12일까지 '통큰 쿠폰' 행사를 통해 매일 선착순 1000명에게 5000원 할인 쿠폰을 지급한다. 공영홈쇼핑 모바일 애플리케이션(앱)에서 오전 10시마다 내려받을 수 있다. 3만원 이상의 상품을 모바일로 구매할 경우 적용 가능하며, 유효기간은 7일이다.

오는 10일까지 구매 횟수에 따라 적립금을 지급하는 '보고 또 보고' 이벤트도 열린다. 1번 구매 시 10%, 2번 구매 시 15%, 3번 구매 시 20% 할인 쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 배송 완료 이후 모바일 이벤트 페이지에서 내려받으면 된다. 3만원 이상 상품부터 적용할 수 있고, 12일까지 사용할 수 있다.

신규 고객이나 최근 3개월간 미구매 고객이라면 '웰컴 혜택'을 통해 쿠폰과 적립금을 받을 수 있다. 오는 31일까지 모바일 이벤트 페이지에서 앱 전용 10% 쿠폰과 온라인 전용 10% 쿠폰을 제공한다. 두 가지 쿠폰 중 하나라도 사용하면 2000원 적립금도 추가로 지급된다. 쿠폰의 유효기간은 발급일로부터 15일이고, 적립금은 11월12일 지급 예정이다.





공영홈쇼핑 관계자는 "황금연휴를 맞아 우리 중소기업, 농축수산인과 상생할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "다양한 할인 혜택과 함께 풍성한 명절 보내시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

