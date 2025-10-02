'총리·부총리 협의회' 4년만 부활…"내각 통할 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국무총리와 부총리가 정례적으로 만나 현안을 논의하는 '총리·부총리 협의회'가 4년 만에 부활했다.

김민석 국무총리(왼쪽)가 2일 서울 종로구 정부서울청사 총리 집무실에서 열린 제1회 3+@ 회의에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관(가운데), 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 인사를 나누고 있다. 2025.10.2 연합뉴스

김민석 국무총리는 2일 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 함께 '제1차 3+알파(α)' 회의를 가졌다. '3+α'는 총리와 양 부총리 세 사람을 고정 참석자로 하고 사안별로 추가 참석자를 둔다는 의미다. 윤창렬 국무조정실이 배석하고, 내년 1월부터는 필요시 기획예산처 장관도 참여한다.

이날 첫 회의에서는 전날 시행된 개정된 정부조직법에 따라 향후 총리·부총리 주재 각종 국정협의체의 정비 및 운영 방안, 3+α 회의를 통한 내각 통할 방안 등을 논의했다. 총리실 관계자는 "앞으로 3+α 회의를 원칙적으로 격주 개최하면서, 핵심사안 1~2건을 선정해 집중적으로 논의할 계획"이라고 밝혔다.





총리·부총리 협의회는 과거 박근혜 정부 시기인 2014년 말 정홍원 전 총리 시절 처음 시작됐다. 이후 문재인 정부에서도 이어져 오다 2021년 5월 김부겸 전 총리 주재를 마지막으로 한 번도 열리지 않았다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

