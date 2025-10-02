무신사 스탠다드, 오프라인 매장 30호점 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 롯데百 평촌점 1~2층 정식 오픈

오프라인 30호점 돌파

올해 신규 매장 11개 열어…지역 핵심 상권 출점 확대

무신사가 전개하는 '무신사 스탠다드'가 2일 롯데백화점 평촌점 1~2층에 오프라인 매장 30호점을 오픈한다고 이날 밝혔다. 올해에만 11번째로 선보이는 신규 매장이다.

롯데백화점 평촌점은 수도권 남부를 대표하는 핵심 상권 중 하나다. 지하철 4호선 범계역과 연결되어 있으며 대규모 주거 단지가 밀집해 안정적인 수요를 갖춘 곳이다. 특히 안양 최대 번화가인 로데오거리와 평촌 학원가와 인접해 10·20 세대 젊은 고객층의 유동 인구가 많은 것이 특징이다.

2일 오픈한 무신사 스탠다드 30번째 오프라인 매장 ‘롯데백화점 평촌점'. 무신사 제공

롯데백화점 평촌점에서는 맨, 우먼, 홈, 뷰티, 키즈 등 무신사 스탠다드의 주요 상품군을 선보일 예정이다. 또 오픈을 기념해 이날부터 4일까지 사흘간 이벤트와 할인 프로모션을 진행한다. 30만원 상당의 인기 상품으로 구성된 '슈퍼백'을 4만9900원에 100개 한정 판매한다.

한편 무신사 스탠다드는 2021년 홍대점을 오픈하며 오프라인 시장에 처음으로 진출했다. 이후 1년 만인 2022년 강남점을 오픈했다. 2023년부터는 대구 동성로점을 열어 지방권 주요 거점 공략을 본격화했다.

최근에는 서울 외 지역 핵심 상권으로 진출을 늘리고 있다. 현재 경기·인천 지역에서는 백화점, 대형 쇼핑몰 등에 입점한 숍인숍 매장 12개를 운영 중이다. 올해에는 ▲현대백화점 울산점(2월) ▲갤러리아 타임월드점(5월) ▲커넥트현대 청주점(6월) 등 수도권 외 지역에도 신규 출점을 지속하고 있다. 서울 외 지역 매장 수는 서울 지역보다 2.5배 이상 많다. 지난달 무신사 스탠다드는 28개 매장 합산 누적 방문객 200만명을 넘었다.





무신사 스탠다드 관계자는 "매장 방문 후 무신사에 신규 가입한 회원 수는 전년 대비 2배가량 증가할 만큼 오프라인은 신규 고객 확보와 브랜드 경험 확대에 실질적 효과가 있는 핵심 접점"이라며 "더 많은 고객이 무신사 스탠다드를 가까이서 경험할 수 있도록 서울 외 지역으로 매장 확대에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

