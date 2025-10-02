정책변화 대응에 '딱'…KB자산운용, 유망 펀드 7종 추천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용은 2일 금리 인하 기조와 국내외 정책 변화, ESG(환경·사회·지배구조) 확산 흐름, 글로벌 지정학적 리스크 등 4대 주요 변화에 대응할 수 있는 전략 펀드 7종을 제안했다.

올해 4분기에는 'KB 미국장기국채플러스'와 'KB 새로운 대한민국' 펀드 2종을 새롭게 제시하며 상품 라인업을 강화한 게 눈에 띈다.

KB자산운용은 우선 미국 금리가 추가로 낮아질 가능성에 주목하며 금리 인하 국면에서 이자수익과 자본차익을 동시에 추구하는 'KB 미국장기국채플러스'를 추천 상품으로 제시했다. 안정적인 수익을 원하는 투자자에게는 크레딧 등 위험자산을 배제하고 미국 중단기 국채 및 상장지수펀드(ETF)에 집중하는 'KB 미국중단기국채'를 권했다.

국내 채권 전략 펀드로는 국공채와 'A+' 이상 우량 회사채를 중심으로 구성한 'KB 스타ESG우량중단기채'를 리스트에 넣었다. 이 펀드는 ESG 기준을 엄격히 적용해 듀레이션 2년 이내의 발행기관에 투자하는 상품이다. 최근 1년 기준 수익률은 4.16%로, 양호한 성과를 기록하고 있다.

주식 전략 상품으로는 인공지능(AI)과 바이오, 첨단 제조업, 친환경 에너지 등 6대 첨단 전략 산업에 집중하는 'KB 새로운대한민국'을 제안했다. 정부의 핵심 산업 육성 정책과 자본시장 선진화 기조에 힘입어 구조적 성장 기회가 확대될 것으로 판단했다.

상법 개정 등 제도적 변화에 따른 지배구조 개선이 기업가치 제고로 이어질 것으로 전망하면서 ESG 요소를 심층 분석해 장기 성장 잠재력이 높은 국내 우량 기업에 투자하는 'KB ESG성장리더스'도 추천했다.

해외 전략 펀드로는 AI, 클라우드, 자율주행 등 혁신 기술을 선도하는 기업에 집중하는 'KB 미국대표성장주'를 제시했다. 글로벌 기술 산업의 구조적 성장성이 여전히 유효하다는 봤다.

주식(60%)과 채권(40%)에 분산 투자하는 'KB 글로벌대표자산분산'을 통해선 미국·유럽·신흥국 등 주요 지역에 고르게 투자하며 안정성과 성장성의 균형을 동시에 추구할 수 있다고 설명했다.





장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "올해 4분기는 금리 인하, 정책 변화, ESG 확산, 글로벌 불확실성이 교차하는 시기"라며 "채권·주식·자산배분형 전략을 균형 있게 활용해 단기 변동성 관리와 중장기 성장 기회를 동시에 확보하는 것이 중요하다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

