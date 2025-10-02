SKT, 추석 연휴 통신 품질 관리 총력…영상통화 무료 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1만2000명 인력 투입

3~9일 영상통화 무료 제공

디도스·해킹 실시간 대응

SK텔레콤은 올해 추석 연휴 기간 중 원활한 통신 서비스를 제공하기 위해 이동통신 품질 집중 관리에 돌입한다. 사진은 SKT와 SK오앤에스 엔지니어가 고속터미널역 인근에서 통신장비를 점검하는 모습. 사진제공=SKT

SK텔레콤이 추석 연휴 기간 안정적인 통신 서비스를 위해 품질 집중 관리체제에 돌입했다고 2일 밝혔다.

SKT는 2일부터 9일까지 특별 소통 상황실을 운영하며, SK브로드밴드·SK오앤에스·홈앤서비스 등 자회사와 SK AX 등 관계사와 협력해 24시간 통신 품질을 모니터링한다. 연휴 기간 동안 투입되는 인력만 1만2000여 명에 달한다.

연휴 기간 이용량이 급증하는 기차역, 버스 터미널, 공항, 관광지, 성묘지 등 전국 주요 지역에는 5G·LTE 기지국 용량 증설이 이미 완료됐다. 고속도로 상습 정체 구간도 집중 점검 대상에 포함됐다. 특히 추석 당일(6일)에는 데이터 사용량이 평소보다 약 19% 증가할 것으로 예상돼, 사전 점검과 최적화 작업을 마쳤다는 설명이다.

고객 편의를 위해 3일부터 9일까지 7일간 이동전화 영상통화가 무료로 제공된다. 또 해외여행객이 늘어날 것을 감안해 국제 로밍 트래픽 관리도 강화했다. SKT는 연휴 중 국제 로밍 이용량이 평시 대비 최대 30% 늘어날 것으로 전망하고 해외 중계 사업자와의 협력을 확대했다.

강화사이버 보안에도 만전을 기한다. SKT는 통합보안관제센터를 통해 디도스 공격·해킹 시도를 24시간 감시하고, 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 네트워크 분석을 강화하고 있다.





윤형식 SKT 인프라운용본부장은 "추석 연휴 동안 급증하는 데이터 사용과 대규모 이동에 대비해 만반의 준비를 갖췄다"며 "고객들이 한가위 명절을 안전하고 원활하게 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

