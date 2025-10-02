BISTEP, '기술혁신과 미래부산' 가을호 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘퓨처 오브 테크’ 주제, 지역 전략적 대응 방향 제시

부산시 R＆D 기반 지역 과학기술정책 전담기관인 부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부, BISTEP)은 대내외 과학기술 주요 이슈에 대해 지역적 시사점을 제시하는 계간지 '기술혁신과 미래부산' 가을호(통권 제14호)를 발간했다.

이번 가을호 테마는 '퓨처 오브 테크(Future of Tech)'로, '기술에서 미래를 보다'라는 의미를 담았다.

단순한 신기술 동향 소개에 그치지 않고 인공지능, 에너지, 바이오헬스, 전력반도체 등 미래 핵심 기술을 중심으로 기술혁신이 불러올 사회·산업적 변화에 대응해 부산이 취해야 할 전략적 방향을 제시하는 데 중점을 뒀다.

이번 호에는 ▲채준원 BISTEP 사업기획본부장(과학기술 기반 글로벌 해양 허브도시 부산의 청사진) ▲안현실 울산과학기술원 연구부총장(바른 과학기술사회 실현 국민연합 상임대표) ▲박병섭 한국에너지기술평가원 책임연구원(산업통상자원부 R&D전략기획단 전문위원) ▲박경은 부산정보산업진흥원 미래전략팀장 ▲김현철 한국보건산업진흥원 연구개발혁신본부장 ▲이성식 부산대 전기전자공학부 교수(부산반도체공동연구소 소장) ▲김점수 동아대 화학공학과 교수 ▲서형필 부산테크노파크 정책기획단장 등이 필진으로 참여했다.

참여 전문가들은 다양한 시각에서 지역의 역할을 모색하며, 기술 변화가 곧 부산의 도전이자 기회라는 메시지를 전했다.





김영부 BISTEP 원장은 "급속히 변화하는 기술이 지역 산업과 사회에 어떤 미래를 가져올 것인가라는 물음에 답하고자 했다"며 "지역이 직면한 미래 도전에 선제적으로 대응할 수 있는 정책적·전략적 해법을 제시하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

기술혁신과 미래부산 표지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

