드론이 수놓은 잊지 못할 가을밤의 문화예술 소풍…고양호수예술축제 성료

고양시, '고양호수예술축제' 성숙한 축제 문화로 성료

역대급 드론 쇼…가을 호수 위에 펼쳐진 3일간의 동화

안전·상생·감동의 3일…성숙한 시민 의식 축제 품격 높여

이동환 고양특례시장, "세계적인 축제로 도약 기대"

경기 고양특례시(시장 이동환)가 주최하고 고양문화재단이 주관하는 대한민국 대표 거리예술축제 '2025 고양호수예술축제'가 9월 26일부터 28일까지 일산호수공원과 일산문화광장, 라페스타, 웨스턴돔 일원에서 열리며 성황리에 막을 내렸다.

2025고양호수예술축제 드론 라이트쇼. 고양특례시 제공

3일간 '예술, 거리에서 날아오르다'라는 슬로건 아래 국내외 최고의 거리예술 무대가 100여 회 펼쳐져 관객들에게 잊지 못할 가을밤의 감동을 선사했다.

이번 축제는 고양특례시의 철저한 안전관리 노력과 성숙한 시민들의 협조 덕분에 많은 관람객이 운집했음에도 단 한 건의 안전사고 없이 마무리됐다.

특히, 온 가족이 함께 즐기는 프로그램이 강화되면서 가족 단위 관람객과 어린이 관객의 참여가 두드러졌고, 일산 호수공원 일대는 마치 '가을 문화예술 소풍'과 같은 따뜻하고 활기찬 분위기로 가득 찼다. 일부 대규모 축제에서 발생하는 흔히 발생하는 쓰레기 문제없이 깔끔하게 마무리되어 행사 후에도 좋은 인상을 남겼다는 찬사를 받았다.

또한, 일산호수공원 인근 상권인 라페스타와 웨스턴돔에도 무대가 마련돼 축제장을 찾은 관람객들이 인근 상가를 자연스럽게 이용하도록 유도했다. 단순히 행사를 즐기는 것을 넘어 주변 상권 모두를 활성화시키는 상생형 축제로 자리매김했다는 의미를 가진다.

2025고양호수예술축제 불꽃극_개막작 ‘Beyond the Dream-꿈결 너머’. 고양특례시 제공

개막작 'Beyond the Dream-꿈결 너머'는 국내 최초의 멀티 스테이지 방식으로 한울광장 '1관'과 주제광장 하단 '2관'에서 동시에 진행되었다. 불꽃극, 연화연출, 공중 퍼포먼스가 결합된 개막공연은 많은 감탄과 찬사를 자아냈으며, 고양특례시 유튜브 채널을 통해 생중계돼 더 많은 관객과 감동을 나눴다.

폐막공연에는 국내 최고의 디바 박정현이 무대에 올라 호수의 가을밤을 아름다운 선율로 채웠고, 관객들은 열띤 환호와 박수로 화답하며 3일간의 축제를 감동적으로 마무리했다.

올해 축제에서는 치열한 공모를 거친 'GSAF 초이스'를 비롯하여, 세계적 거리예술 단체와 함께한 'GSAF 글로벌', 고양특례시 거리예술 단체들이 참여한 'Goyang 포커스' 등 수준 높은 거리공연을 100여 회 선보였다.

2025고양호수예술축제 개막식에서 인사말 중인 이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

특히 '마법에 빠진 동화'를 테마로 펼쳐진 퍼레이드 공연 '왁자지껄 유랑단'은 동화 속 주인공들이 현실로 걸어 나온 듯한 생동감 넘치는 퍼포먼스로 남녀노소 모든 관객을 동심의 세계로 안내하며 추억을 선사했다. 이 밖에도 목각인형을 만날 수 있는 '제페토 하우스', 다양한 서커스 공연이 펼쳐진 '서커스 빌리지', 예술 체험 프로그램으로 가득한 '꼼지락 예술마당' 등이 운영되어 가족 단위 관람객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공했다.

이동환 고양특례시장은 "수많은 관람객이 함께해 주셨음에도 불구하고, 시민들의 성숙한 협조와 현장 곳곳을 지켜 주신 많은 스태프와 자원봉사자, 질서유지를 위해 힘써주신 경찰·소방 관계자분들에게 감사드린다"며, "앞으로도 고양호수예술축제가 시민과 함께 성장하며 세계적인 거리예술 축제로 발전해 나가길 기대한다"고 전했다.





2025고양호수예술축제 불꽃놀이. 고양특례시 제공

올해로 14회를 맞은 고양호수예술축제는 대한민국을 대표하는 거리예술축제로, 경기관광대표축제로 선정되는 등 국내외 우수한 거리예술 공연을 고양특례시에서 선보이며 해마다 그 위상을 높여가고 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

