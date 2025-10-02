"인텔 파운드리, AMD 칩 생산 위해 논의 중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 반도체 기업 인텔이 AMD의 칩 제조를 두고 초기 협상에 들어갔다는 외신 보도가 나왔다.

1일(현지시간) 미 인터넷 매체 세마포르(Semafor)는 인텔이 자사의 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부에서 AMD의 칩을 제조하기 위해 논의를 진행하고 있다고 보도했다.

논의는 초기 단계로 AMD가 인텔에 어느 정도 규모의 칩 제조를 맡길지는 분명하지 않다고 이 매체는 전했다. PC 등에 들어가는 칩에서 인텔의 경쟁자이기도 한 AMD는 현재 세계 최대 파운드리 업체 TSMC를 통해 칩을 제조하고 있다. 만약 AMD가 인텔에서 칩 제조를 시작한다면, 이는 대형 고객사를 찾고 있는 인텔의 파운드리 사업에 상당한 성과가 될 것이라는 분석이 나온다. AMD 칩 제조는 다른 반도체 기업에도 인텔이 그들의 칩을 제조할 수 있다는 신호가 될 수 있기 때문이다.

최근 인텔은 도널드 트럼프 미 행정부와 엔비디아 등으로부터 투자를 유치해 왔고, 애플과도 투자 및 협력 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.





AMD가 인텔에서 칩 제조를 논의하고 있다는 소식에 이날 뉴욕 증시에서 인텔 주가는 전날 대비 7.12% 오른 35.94달러에 거래를 마쳤다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

