방탄소년단 제이홉, 콘서트 실황 11월12일 극장 개봉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단 제이홉 앙코르 콘서트 실황 포스터. 빅히트뮤직 제공

AD

방탄소년단 제이홉의 공연 실황을 담은 영화 '제이홉 투어 호프 온 더 스테이지 더 무비'가 11월 12일 전 세계에서 동시 개봉한다고 빅히트뮤직이 2일 밝혔다.

영화는 지난 6월 13~14일 고양종합운동장 주경기장에서 열린 '제이홉 투어 호프 온 더 스테이지 파이널'을 기록했다. 제이홉이 현장에서 최초 공개한 솔로 싱글 '킬린 잇 걸'을 비롯해 첫 솔로 앨범 '잭 인 더 박스' 등 무대가 포함됐다. 방탄소년단 진, 정국과 가수 크러쉬가 함께한 공연 장면도 담긴다.

빅히트는 "극장에서만 공개되는 비하인드 영상이 주요 볼거리라며 "화려한 무대와 달리 긴장감 넘치는 준비 과정이 공개되며 무대 위와는 다른 제이홉의 모습을 확인할 수 있다"고 설명했다.

이번 영화는 CGV에서 단독 상영된다. 일반관은 물론 IMAX 포맷으로도 만나볼 수 있으며, 11월 3일에는 IMAX 프리미어 상영회가 열린다.





AD

제이홉은 이번 투어에서 서울을 시작으로 북미와 아시아 주요 도시 등 16개 도시에서 총 33회 공연을 치렀다. 52만4천여명의 관객을 동원했으며, K팝 솔로 가수 최초로 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움 무대에 올랐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>