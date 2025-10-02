K-바이오랩허브추진단, 첨단재생의료산업협회와 업무협약

의약바이오 창업 기업 육성 맞손
중소기업기술정보진흥원 K-바이오랩허브사업추진단은 사단법인 첨단재생의료산업협회와 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 업무협약은 서울 코엑스에서 열린 NestRegen 2025 행사에서 한인석 K-바이오랩허브사업추진단장과 김덕상 첨단재생의료산업협회 이사장 등이 참석한 가운데 진행됐다.
양 기관은 국내 의약바이오 창업기업 육성 및 지원을 위한 협력 체계 구축을 목표로 지속적인 협력을 이어가기로 약속했다.
협약의 주요 내용은 ▲글로벌 오픈이노베이션 촉진을 위한 프로그램 공동 기획 ▲의약바이오 스타트업 투자 유치를 위한 연계 및 협력 ▲의약바이오 분야 전문가컨설팅 그룹 공유 및 연계 지원 등이다.
지금 뜨는 뉴스
한 단장은 "이번 업무협약을 통해 창업기업들이 성장할 수 있는 토대를 마련하고, 더 넓은 분야에서 국내 의약바이오 창업기업을 지원할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>