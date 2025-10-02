TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브, 1·2개월 수익률 '우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

타임폴리오자산운용은 'TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브' 상장지수펀드(ETF)가 최근 1, 2개월간 월배당 포함한 총 수익 성과 1위를 기록했다고 2일 밝혔다.

TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 ETF 수익률은 1개월 0.8%, 2개월 2.7%로 집계됐다. 지수 추종을 넘어 주도주와 배당주를 결합한 액티브 운용 전략을 결합한 결과다. 동일 지수를 추종하는 패시브 ETF는 물론 변동성 완화형 커버드콜 전략까지 앞서는 결과를 보였다.

SCHD 철학에 액티브 운용을 접목한 성과라고 타임폴리오자산운용은 설명했다. SCHD는 'Dow Jones U.S. Dividend 100 Index'를 기반으로 10년 이상 배당 이력, 배당성장 등 질적 필터를 통과한 퀄리티 배당주로 포트폴리오를 구성한다. 타임폴리오는 시장 국면별 업종/종목 가중을 탄력적으로 조절해 배당과 총수익의 동시 극대화를 도모하고 있다. 커버드콜 SCHD의 구조적 한계인 프리미엄 수취로 상승 탄력이 제한되는 점을 상쇄하는 성과를 달성했다.





AD

타임폴리오자산운용 김남호 ETF운용본부장은 "배당의 퀄리티를 유지하면서도 주도주 편입 운용을 통해 '무난한 배당'이 아니라 경쟁력 있는 총수익을 만들어가고 있다"고 설명했다. 이어 "최근 1~2개월 구간의 우수한 성과는 그 철학의 결과물"이며 "앞으로도 배당 성장성·현금흐름·재무 건전성이라는 지수 본연의 원칙 위에 국면별 민첩한 액티브를 더하겠다"고 덧붙였다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>