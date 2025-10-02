포스코인터, 유럽 전기차 시장 공략 구동모터코어 생산거점 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폴란드 공장 준공…연 120만대 생산능력

아시아·북미·유럽 3대 생산 벨트 체제

포스코인터내셔널이 글로벌 전기차 시장 공략을 위해 유럽에 구동모터코어 생산 거점을 완성했다. 아시아와 북미·유럽 3대 생산 벨트를 구축해 2030년 세계 시장점유율 10% 달성에 나선다.

포스코인터는 1일(현지시간) 폴란드 오폴레주 브제크시에서 구동모터코어 공장 준공식을 개최했다고 2일 밝혔다. 준공식에는 이계인 포스코인터 사장과 모니카 유렉 오폴레주 주지사, 태준열 주폴란드 대사 등이 참석했다.

포스코인터내셔널은 1일(현지시간) 폴란드 오폴레주 브제크시에서 구동모터코어 공장 준공식을 개최했다. 모니카 유렉 오폴레주 주지사(왼쪽 세번째부터), 태준열 주폴란드 대사, 이계인 포스코인터내셔널 사장, 김성연 포스코 연구원장. 포스코인터

폴란드 공장은 총 941억원이 투입된 폴란드 공장은 10만㎡ 규모로, 연간 120만대 생산 능력을 갖췄다. 이달부터 시제품 생산을 시작, 12월에 본격 양산에 돌입한다.

포스코인터는 폴란드 공장 준공으로 구동모터코아 생산 글로벌 네트워크를 완성했다. 한국(포항·천안) 250만대, 멕시코 350만대, 폴란드 120만대, 인도 30만대 등 2030년까지 연 750만대 생산체제를 구축할 계획이다. 고객사 인근에서 직접 생산, 공급하는 '로컬 투 로컬' 전략의 일환으로, 시장 대응 속도를 높이는 기반이 될 것으로 기대된다.

포스코인터 구동모터코아에는 포스코그룹의 무방향성 전기강판에 자체 개발한 '엠프리(EMFree)' 기술이 적용된다. 미량의 접착제를 도포해 겹겹이 적층하는 엠프리 기술은 돌기를 서로 연결해 접착하는 기존 엠보 방식 대비 에너지 효율을 높이고 소음·진동을 최소화해 전기차 주행거리와 정숙성을 높인다.

포스코인터내셔널은 2033년까지 3500만대 규모의 구동모터코아 수주를 확보했다. 폴란드 공장은 현대차·기아가 유럽에서 생산 예정인 168만대를 시작으로 폭스바겐 등 유럽 완성차 업체로 공급처를 확대할 예정이다.

포스코인터내셔널은 1일(현지시간) 폴란드 오폴레주 브제크시에서 구동모터코어 공장 준공식을 개최했다. 구동모터코어 시제품에 이계인 포스코인터 사장이 서명했다. 포스코인터

포스코인터의 구동모터코아 사업 매출은 2025년 4500억원에서 2030년 1조5000억원으로 성장할 것으로 전망된다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 유럽 내 전기차 판매는 2025년 전체 신차의 25%, 2030년에는 55%를 초과할 것으로 전망된다. 또 2035년 내연기관 차량 판매금지 목표로 유럽 내 전기차 전환이 가속화되고 있다. 장기적으로 구동모터코아 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

포스코그룹은 폴란드 공장과 폴란드 철강 가공센터를 유기적으로 연계, 고효율 전기강판 기반 구동모터코아와 고급 강재를 통합 공급하는 체계를 구축했다.





이계인 사장은 "폴란드 공장은 유럽 전기차 시장을 선점하는 핵심 거점"이라며 "포스코그룹은 전기자동차용 강재, 배터리 소재, 부품 등 그룹 차원의 통합 역량을 바탕으로 미래 모빌리티 시장을 선도하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

