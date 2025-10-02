'침팬지 어머니' 제인 구달 별세…향년 91세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계적인 동물학자이자 환경운동가인 제인 구달 박사가 1일(현지시간) 별세했다. 향년 91세.

제인 구달 연구소는 이날 인스타그램 계정을 통해 구달 박사가 미국 강연 투어로 캘리포니아에 머물던 중 자연적 요인으로 별세했다고 밝혔다.

제인 구달 박사. AP연합뉴스

연구소는 "동물학자로서 구달 박사의 발견은 과학에 혁명을 일으켰고, 그는 우리 자연계 보호와 복원을 지치지 않고 옹호했다"고 말했다.

1934년 영국 런던에서 태어난 구달은 1957년 비서로 일하던 중 친구의 초대로 케냐를 방문해 저명한 고인류학자 루이스 리키를 만나 영장류 연구를 시작하게 됐다.

구달은 그때까지 인간만의 특성으로 여겨졌던 도구 제조와 사용을 야생 침팬지도 할 수 있다는 사실을 발견해 1964년 네이처에 발표하면서 학계에 파장을 일으켰다.

기존 연구가 포획 상태의 침팬지를 대상으로 했던 것과 달리 구달은 야생 상태의 침팬지를 장기간 체계적으로 관찰·연구하며 동물행동학의 선구자로 자리매김했다.

1965년 영국 케임브리지대에서 동물행동학으로 박사 학위를 받았으며, 내셔널 지오그래픽 등의 방송을 통해 세계적 명성과 '침팬지의 어머니'라는 별칭을 얻으며 세계적으로 이름을 알렸다.

구달은 침팬지 서식지가 사라지는 문제를 목격하고 환경운동을 본격 시작했다. 1977년 곰베 연구 지원과 아프리카 환경 보호를 위해 본인의 이름을 딴 비영리 연구소를 설립했다. 1991년에는 어린이를 환경운동가로 성장시키는 프로그램 '뿌리와 새싹'(Roots and Shoots)을 출범했다.

그는 90대가 되어서도 연평균 300일간 세계 각국을 여행하며 자연 보전을 위한 인간의 변화를 호소했다. 최근엔 뉴욕에서 강연했고, 오는 3일 캘리포니아 강연이 예정돼있는 등 마지막까지 활발한 활동을 이어갔다.

구달은 생전 지구의 회복력을 의심하지 않았으며 "희망이 있다. 우리 손에 달려 있다. 가능한 한 가벼운 생태학적 발자국을 남기라"고 말한 바 있다. 2023년 영국 일간 가디언과의 인터뷰에서 "우리에겐 지구의 방향을 바꿀 수 있는 시간이 있지만, 그 기회는 빠르게 닫히고 있다. 그러나 각국 정부가 약속한 것을 실제로 이행한다면, 우리는 여전히 기회를 가질 수 있다"고 말했다.





이 같은 업적을 인정받아 2003년에 영국 왕실로부터 데임 작위를 받았고 올해 초에는 조 바이든 전 미국 대통령으로부터 '대통령 자유 메달' 훈장을 받았다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

