추석 전날엔 평소보다 교통사고 환자 1.4배 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, 추석 연휴 하루 평균 96.3명·전날엔 108.2명 발생

운전석·앞좌석은 안전띠 착용률 높지만 뒷좌석은 절반 불과

추석 연휴 기간엔 교통사고가 환자가 평소보다 1.3배 더 많이 발생하고, 특히 추석 전날엔 1.4배나 많은 것으로 나타났다. 교통사고 발생 시엔 카시트와 좌석 안전띠 착용이 입원과 사망을 줄일 수 있지만, 아직도 뒷좌석은 안전띠 착용률이 낮은 것으로 조사됐다.

AD

2일 질병관리청이 2019년부터 2024년까지 6년간 교통사고 응급실손상환자심층조사 자료를 분석한 결과, 추석 연휴 하루 평균 교통사고 환자는 96.3명으로 평상시 75.9명에 비해 1.3배 많이 발생했다. 연휴 기간 중에서도 추석 하루 전날엔 교통사고 환자가 가장 많아 108.2명에 달했다.

추석 연휴 교통사고가 가장 자주 발생하는 시간은 오후 2시와 오후 5시가 각각 7.6%로 가장 많았고, 7시(2.9%)부터 11시(6.5%)까지 급격하게 증가하다 오후 6시 이후엔 평소보다 낮은 수준으로 감소했다. 성별로 보면 추석 연휴 교통사고 환자는 평소와 비교할 때 남자(65.4% → 61.0%)는 감소한 반면 여자(34.6%→ 39.0%)는 증가했고, 연령별로는 50세 이상의 연령층이 감소하고 0~40대까지의 발생 분율은 높아졌다.

교통사고는 보호장비 착용 여부에 따라 중증도가 다르게 나타났다. 카시트 착용 여부에 따른 입원 및 사망 결과를 분석한 결과, 카시트를 미착용한 경우 입원과 사망은 각각 5.3%, 0.4%로, 착용한 경우(입원 3.4%, 사망 0.3%)보다 모두 높게 나타났다. 안전띠 역시 착용한 사람 중에서 입원한 사람은 20.6%였으나, 미착용한 사람은 24.5%였고, 착용한 사람의 사망이 1.0%인 반면 미착용에서는 2.3%로 2배 이상 높았다.

차량 탑승자의 좌석별 좌석안전띠 착용률을 살펴보면, 운전석은 85.1%, 조수석은 91.8%로 높았으나 뒷자석은 48.0%로 절반에 못 미치는 수준이었다. 뒷좌석 좌석 안전띠의 중요성은 입원 및 사망 자료에서도 확인할 수 있었는데, 뒷좌석에서 안전띠를 착용한 경우 입원과 사망은 각각 13.7%, 0.3%였으나 미착용한 경우엔 17.0%, 0.9%로 더 많았다.

질병청은 국민의 안전의식을 높이기 위해 '명절 장거리 운전 시 주의사항 및 올바른 좌석안전띠 착용법'을 제작·배포해 교통사고 손상 예방에 필요한 핵심 수칙을 안내했다.





AD

임승관 질병청장은 "온 가족이 함께 이동하는 추석 연휴엔 하루 평균 평소보다 더 많은 교통사고 환자가 발생하고, 사고 발생 시엔 카시트 및 좌석안전띠 착용이 입원과 사망을 줄일 수 있는데도 아직까지 뒷좌석은 안전띠 착용률이 낮은 것으로 나타났다"며 "국민 모두가 기본 안전 수칙을 실천해 안전하고 평안한 추석 연휴를 보내길 바란다"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>