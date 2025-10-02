김대중 교육감 '선두 질주'…전남교육감 여론조사 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김대중 32.6%, 전 지역서 고른 지지 확보

동부권 김해룡·문승태 주목…서남권 장관호 약진

내년 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 전남도교육감 선거 여론조사에서 김대중 현 교육감이 30%를 넘는 지지율로 가장 높은 적합도를 기록한 것으로 나타났다.

cpbc광주가톨릭평화방송과 전남매일이 공동으로 여론조사기관 코리아정보리서치에 의뢰해 지난 9월 28~29일 이틀간 전남도 거주 만 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 진행한 여론조사에 따르면 김대중 교육감은 전남도교육감 적합도 조사에서 32.6%를 기록하며 선두에 올랐다.

강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남도교육감, 김해룡 여수교육지원청 교육장, 문승태 순천대 대외협력 부총장, 장관호 전 전교조 전남지부장.(사진 왼쪽부터 가나다 순)

이어 장관호 전 전국교직원노동조합 전남지부장이 9.9%, 김해룡 전 여수교육지원청 교육장 8.4%, 강숙영 전 전남도교육청 장학관 7.9%, 문승태 순천대학교 대외협력 부총장이 7.8%로 뒤를 이었다.

다만, '적합한 후보가 없다'거나 '잘 모른다'는 응답이 30%를 넘어서면서, 여전히 부동층의 표심이 핵심 변수로 떠오르고 있다. '적합한 후보가 없다'는 응답은 15.1%, '잘 모른다'는 응답은 18.3%로, 응답자의 3분의 1 이상(33.4%)이 선호 후보를 밝히지 않아 본격적인 선거전이 시작되면 지지율 흐름에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

연령대와 지역별로 살펴보면, 김 교육감은 전 지역과 연령에서 고르게 30~40%대의 지지율을 얻은 것으로 조사됐다. 특히 동부권에서는 김해룡 전 교육장이 13.7%, 문승태 부총장이 12.4%를 기록하며 해당 지역 기반 후보로서 주목받았다. 장관호 전 지부장은 서남권(11.0%)과 남부권(10.5%)에서 두 자릿수 지지를 받았다.

김대중 교육감이 사실상 독주하고 있는 가운데 향후 본격적인 선거전이 펼쳐지면 다른 경쟁자들이 어떤 정책과 비전으로 김 교육감의 '독주'를 막아낼지 벌써부터 관심이 쏠리고 있다.

김 교육감의 행정 평가도 상대적으로 긍정적인 결과를 보였다. 업무수행에 대한 긍정 평가는 55.4%로 과반을 넘었고, 부정 평가는 22.2%로 나타났다. 특히 70세 이상 고령층에서 긍정 응답이 64.9%로 가장 높게 집계돼 안정적인 지지 기반을 확인할 수 있었다.

이번 조사는 무선전화 가상번호(91%)와 유선전화 RDD(9%)를 통한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며, 응답률은 무선전화 6.6%, 유선전화 0.2%였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.





표본은 2025년 8월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준으로 성·연령·지역별 가중치를 부여해 보정됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.





