춘천시, 창업혁신협의회 개최…AI·바이오 미래전략 제시

새정부 경제성장전략 연계…AI 중심도시 전환 종합계획 발표

AI·바이오 전략산업 집중, 산업단지·인프라 확충 논의

강원대 'Station C' 현판식…춘천 창업브랜드 협력 강화

강원도 춘천시가 새정부 경제성장전략에 따른 창업분야 대응 계획을 논의했다.

춘천시가 1일 강원대 보듬관 대회의실에서 정재연 강원대 총장, 한림대 최양희 총장을 비롯한 14개 지역내 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 제20차 춘천시 창업혁신협의회를 개최하고 있다. 춘천시 제공

춘천시가 1일 강원대 보듬관 대회의실에서 정재연 강원대 총장, 한림대 최양희 총장을 비롯한 14개 지역내 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 제20차 춘천시 창업혁신협의회를 개최했다.

이날 협의회에서 춘천시는 'AI 3대 강국, 잠재성장률 3% 달성'이라는 새정부의 목표와 연계해 대응계획을 논의했다. 이어 신산업단지 조성, 창업 인프라 확충, 기관별 창업 지원사업 등을 논의하며 대응 방향을 모색했다.

참석 기관들은 AI와 바이오를 핵심 전략산업으로 설정하고 △AI 융합 신소재 산업단지 구축 △바이오 특화 인프라 확충 △첨단기술 R&D 및 실증 지원 강화 등을 추진하기로 뜻을 모았다. 또한 창업기업 성장지원을 위한 제도적 뒷받침, 프로그램 운영, 네트워킹 활성화 방안도 공유했다.

한편 강원대는 이날 춘천 창업브랜드 'Station C' 현판을 부착하며 지역 창업생태계 조성을 위한 협력을 한층 강화했다. Station C는 춘천의 창업정책 공간 프로그램 자원을 하나로 묶는 도시 창업브랜드다.





육동한 춘천시장은 "새정부 경제성장전략과 발맞춰 춘천이 AI·바이오 창업허브로 도약할 수 있도록 기관 간 협력을 강화하겠다"며 "Station C 브랜드를 중심으로 춘천만의 특화된 창업생태계를 만들어가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

