담양군, '숙박지도' 제작·배포…"숙박 정보 한눈에"

299개 시설 수록, QR코드 연동 간편 이용

'카페지도'에 이은 테마여행 시리즈 제2탄

"체류형 관광…지역관광 경쟁력 강화 기대"

담양군이 제작한 '담양 쉼, 숙박지도'.

전남 담양군(군수 정철원)은 관내 숙박시설 정보를 한눈에 볼 수 있는 '담양 쉼, 숙박지도'를 제작해 배포한다고 1일 밝혔다.

숙박지도는 지난 8월 제작돼 호응을 얻은 '카페지도'에 이어 두 번째로 선보이는 테마형 관광 홍보물이다. 카페지도가 '감성 여행지 담양' 이미지를 강화했다면, 숙박지도는 편리한 숙박 정보로 체류형 관광 활성화를 뒷받침하는 데 목적이 있다.

숙박지도에는 담양군 내 숙박업소 52곳과 농어촌민박 247곳 등 총 299개소가 읍·면별로 수록됐다. 상호·주소·연락처 등 기본 정보는 물론 QR코드를 수록해 객실 사진, 위치, 부대시설, 영업시간 등 상세 정보까지 확인할 수 있어 편리하게 활용할 수 있다.

이를 통해 죽녹원, 메타세쿼이아길, 관방제림 등 주요 관광지 인근 숙소뿐 아니라 그동안 잘 알려지지 않았던 읍·면 단위 숙박시설까지 쉽게 찾아볼 수 있어 관광객들이 맞춤형 여행 계획을 구성하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

군은 숙박지도를 관광안내소와 주요 다중이용시설에 비치하고, 군 누리집과 공식 SNS 채널을 통해 온라인으로도 배포해 접근성을 높일 계획이다.





정철원 군수는 "감성 여행지 담양 매력을 더 풍성하게 경험할 수 있도록 카페지도에 이어 숙박지도를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 '머물고 싶은 도시, 다시 찾고 싶은 여행지'로 거듭날 수 있도록 테마지도 시리즈를 지속적으로 발간하고, 여행 트렌드에 맞춘 다양한 콘텐츠를 개발하겠다"고 말했다.





