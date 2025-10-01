샘 올트먼 만난 李…"삼성·SK와 파트너십, 글로벌 시장 이끌 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성·SK와 파트너십 맺은 오픈AI

李 "글로벌 AI확산 핵심 역할 하길"

이재명 대통령이 1일 용산 대통령실에서 오픈AI 샘 올트먼 대표와 대화하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 챗GPT를 개발한 샘 올트먼 오픈AI 대표를 만나 우리 기업과의 협력 방안을 논의했다. 이 대통령은 삼성·SK와의 파트너십을 높이 평가하며 글로벌 시장을 이끌 것이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 대통령실에서 샘 올트먼 오픈AI 대표를 접견하고 "인공지능(AI) 확산은 반도체 없이는 불가능하고, 반도체는 삼성과 SK가 글로벌 시장의 큰 축을 담당한다"며 "세 기업이 체결한 스타게이트 메모리 반도체(HBM) 공급 파트너십 협력의향서는 글로벌 시장을 이끌 상생의 파트너십"이라고 추켜세웠다.

올트먼 대표는 삼성 및 SK와 HBM 협력을 확대하기 위해 이날 방한했다. 앞서 오픈AI는 두 기업과 스타게이트 프로젝트를 위한 파트너십을 맺었다. 스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 추진하고 있는 대규모 AI 인프라 구축 사업이다. 사업 과정에는 반도체 재료인 웨이퍼가 월 최대 90만장 필요한데, 오픈AI는 웨이퍼를 삼성과 SK로부터 공급받고 싶다고 밝혔다.

이 대통령은 "오픈AI와의 협업이 국내 수출 확대, 고용 창출로도 이어지길 기대한다"며 "삼성과 SK가 오픈AI와 함께 글로벌 AI 확산의 핵심 역할을 하길 바란다"고 말했다.

또 이 대통령은 "혁명적 기술로 인류문명의 전환을 가져오고 새로운 비전을 제시한 샘 올트먼 대표의 리더십을 높이 평가한다"면서 "한국은 AI고 속도로 확충에 속도를 내고 있다"고 설명했다. 그러면서 "이번 한국 정부와 오픈AI 간 협력을 통해 대한민국 AI 생태계가 크게 발전할 것으로 기대한다"고 얘기했다.





대통령실은 "오픈AI와 글로벌 반도체 공급사인 삼성, SK가 지속가능한 협력 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "우리 반도체 기업들은 세계 최대 규모 AI 인프라 프로젝트인 스타게이트의 파트너로서 반도체 수요처를 조기 확보했다는 점에서 국내 반도체 산업 성장에도 좋은 기회가 될 것으로 전망된다"고 평가했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

