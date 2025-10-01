남양주시, 창업 꿈꾸는 청년들의 성장 무대 '청년창업스쿨 2기' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 30일 오후 청년창업센터에서 '청년창업스쿨 2기' 청년 31명과 함께 수료식을 개최했다.

주광덕 남양주시장이 지난 30일 오후 청년창업센터에서 '청년창업스쿨 2기' 청년 31명과 함께 수료식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

이번 프로그램은 창업을 희망하는 청년들에게 기초 지식부터 실전 경영까지 체계적인 교육을 제공해 창업역량을 강화하기 위해 기획됐으며, 2024년 1기에 이어 2025년에도 성공적으로 마무리됐다.

수료식은 '청년창업스쿨! 우리의 도전이 빛날, 내일을 위한 시간!'이라는 구호 아래 △수강생 소감 발표 △수료증 수여 △청년 간 네트워킹 등으로 진행됐다. 청년들은 자유로운 분위기에서 교육 과정을 되돌아보고 앞으로의 창업 계획을 공유했다.

9월 2일부터 화요일마다 총 5주간 운영되는 과정에서는 △창업 기초이론 △노무 및 세무 △사업계획서 작성 △마케팅과 브랜딩 △창업 선배 특강 등 실전 창업에 필요한 다양한 주제가 다뤄졌다. 특히 마지막 수업에서는 진접읍 포함 3곳에서 대형 베이커리 카페를 운영하는 강병선 대표가 강연자로 참여해 자신의 실패와 성공 경험을 전하며 큰 호응을 얻었다.

교육을 수료한 한 청년은 "처음에는 막막했지만 다양한 주제의 강의를 통해 창업의 길이 조금씩 명확해졌다"며 "이제는 두려움보다 도전 의식이 더 커졌고, 함께한 동료들과의 네트워크도 소중한 자산이 됐다"고 소감을 밝혔다.

주광덕 시장은 "청년들이 남양주시에서 안정적으로 창업할 수 있도록 공간적·정책적 지원 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





이어 "청년들이 포기하지 않고, 끝까지 도전하는 자세로 창업의 길을 걸어가길 바란다"고 덧붙였다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

