신안교통재단, 추석 연휴 귀성객 특별수송 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 3~7일 여객선 증편·지원단 운영

신안교통재단이 명절을 맞아 귀성객들의 원활한 이동을 위한 특별수송대책을 마련했다.

AD

전남 신안군에 소재한 (재)신안교통재단이 추석 연휴를 맞아 귀성객들의 원활하고 안전한 이동을 위해 특별수송대책을 마련했다.

1일 재단에 따르면 오는 3~7일 5일간 7개 항로에 정기여객선 8척과 도선·행정선 22척을 투입한다. 또 2개 반 30여명으로 구성된 특별수송지원단을 운영해 승선권 매표, 안전 관리, 관계기관 협조 등 현장 지원에 나설 예정이다.

특히 귀성객이 가장 많이 몰릴 것으로 예상되는 하의·신의 항로에는 여객선 1척을 증편해 오는 3~6일 안좌 복호~장산 북강~하의 웅곡 구간을 하루 4회 추가 운항한다. 그 외 항로도 현장 상황에 따라 운항 횟수를 늘려 교통 혼잡을 최소화할 방침이다.





AD

박종원 재단 이사장은 "출범 이후 처음 맞는 추석 연휴인 만큼 안전하고 편리한 귀성길을 책임지겠다"며 "군민과 귀성객의 든든한 발이 될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>