"평생학습 성과 인정" … 창원특례시, 제22회 대한민국 평생학습대상 우수상 수상

창원내일의학교, 지역발전에 기여한

맞춤형 직업교육 사례로 인정받아



경남 창원특례시는 1일 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2025년 제22회 대한민국 평생학습대상 시상식'에서 우수상을 받았다고 밝혔다.

창원특례시, 제22회 대한민국 평생학습대상 우수상 수상.

교육부가 주최하고 국가평생교육진흥원이 주관한 대한민국 평생학습대상은 생활 속 평생학습 실천을 통해 평생학습문화 조성에 기여한 사업(기관·단체)과 개인에게 수여되는 표창이다.

창원시는 '창원내일의학교'로 올해의 평생학습 사업 부문에 신청해 평생학습 발전과 저변 확대에 기여한 성과를 인정받았다.

'창원내일의학교'는 지역 주민의 경력 설계, 진로 탐색, 교육훈련을 통합 지원하는 생애직업교육 플랫폼으로, 기존 취미·교양 중심의 평생학습 프로그램의 한계를 넘어, 일자리 연계와 실무 중심 교육을 통해 평생직업교육 강화의 새로운 방향을 제시한 사업이다.

특히, 창원시와 관내 6개 대학, 유관기관이 협력해 청년층부터 은퇴 예정자까지 다양한 생애전환기 시민을 위한 양질의 교육을 제공하였을 뿐만 아니라, 취창업 및 사회 환원을 통해 지역사회 발전과 연결된 교육 모델로서 큰 의의를 가지고 있다.

정숙이 자치행정국장은 "이번 수상은 평생학습의 확장성과 연계성을 통한 전문성 강화를 보여주는 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 일과 삶, 학습이 함께하는 평생학습도시 창원을 만들어 나가기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





한편 창원특례시는 평생학습을 통해 교육과 일자리 문제가 자연스럽게 연결되는 지속 가능한 체계를 구축하며, 평생학습도시 창원의 모델을 전국으로 확산하는 데 힘을 쏟을 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

