한화오션-포스코, 차세대 함정용 특수강 공동개발 맞손

미래함정, 기가급 특수강 공동개발… 기동성·방호성 대폭 향상 기대



한화오션 “포스코와 함께 글로벌 첨단 함정시장 진출 본격 준비할 것”



포스코 “긴밀한 협력 속에 K-해양방산의 경쟁력 강화에 앞장서겠다”

한화오션과 포스코가 '차세대 함정용 초고강도강(기가급) 강재' 개발을 위해 손을 맞잡았다.

한화오션(대표이사 김희철 사장)은 1일 서울 중구에 위치한 서울사무소에서 국내 최대 철강사인 포스코와 차세대 함정에 적용할 기가급 특수강 개발을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다.

1일 한화오션 특수선설계담당 김일홍 상무(앞줄 왼쪽 세번째)와 포스코 철강솔루션 연구소 송연균 소장(네번째)과 관계자들이 ‘차세대 함정용 기가급 초고강도강 강재 통합솔루션 공동개발’을 위한 업무협약을 체결한 뒤 성공을 다짐하고 있다. 한화오션 제공

양사는 이번 MOU를 기반으로 강재와 이용기술, 용접재료, 용접기술과 이를 적용한 선체 적용 기술을 개발하는 등 총 6개 분야에서 협력을 다짐했다.

차세대 함정용 기가급 강재는 전투함정, 무인수상정 등 해상 무기체계의 구조 안전성, 방호성능·용접부 안전성을 동시에 확보할 수 있는 특장점을 지닌 압연강판이다.

향후 2∼3년 안에 연구개발 완료를 목표로 하는 기가급 강재는 함정의 중량을 대폭 줄일 수 있으며, 방탄성능도 크게 향상시킬 수 있어 함정의 안전성과 승조원의 생존성을 높일 수 있다.

특히 수상함은 수면 위로 선체가 노출되기 때문에, 함정의 안전성 확보를 위한 상부 구조물의 경량화와 중요 구역에 대한 방탄성능 확보가 필수적이다. 업계에 따르면 기가급 강재는 일반 강재와 비교해 4배가량 높은 강도를 갖는 것으로 알려져 있다.

이날 MOU 체결식에서 김일홍 한화오션 특수선설계담당 상무는 "이번 협력을 통해 한화오션은 포스코와 함께 글로벌 첨단 함정 시장 진출을 위한 본격적인 준비에 착수했다"며 "양사의 지속적인 협업을 통해 세계 최고 수준의 함정을 제공하는 '특수선 종합 솔루션 프로바이더(Naval Total Solution Provider)'가 되겠다"고 말했다.





송연균 포스코 철강솔루션연구소장도 "이번 MOU를 통해 양사가 긴밀하게 협력함으로써 차세대 함정용 기가급 강재 개발을 조속히 추진하겠다"며 "K-해양방산의 글로벌 경쟁력 강화와 대한민국 방위산업의 미래를 이끌어가는 데 앞장서겠다"고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

