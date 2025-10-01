광주송정역, 역사 내 청각장애인 편의시설 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사 광주송정역이 역사 내 교통약자우선창구와 무인발매기, 승강장의 고객대기실에 청각장애인의 편의 제공을 위한 텔레코일존을 설치하고, ㈔한국장총과의 협약을 맺었다. 코레일 광주본부 제공

한국철도공사(코레일) 광주송정역은 역사 내 교통약자 우선 창구와 무인발매기, 승강장의 고객대기실에 청각장애인의 편의 제공을 위한 텔레코일존을 설치하고, ㈔한국장총과의 협약을 통해 운영을 시작했다고 1일 밝혔다.

이번 협약식은 청각장애인을 비롯한 교통약자의 안전성과 편의성을 높이고, 보조장치 및 편의시설 확대를 통한 교통약자 친화적 역사 환경 조성을 위해 마련됐다.

텔레코일존은 텔레코일(Telecoil) 기능을 활용해 보청기와 연동, 주변 소음을 줄이고 안내방송을 선명하게 들을 수 있도록 하는 보조장치로, 청각장애인 고객들이 역사 시설을 보다 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 돕는다.

김진옥 광주송정역장은 "광주송정역을 찾는 청각장애인 고객들이 불편 없이 역사 시설을 이용할 수 있도록 지속해서 편의시설을 개선해 나가겠다"고 말했다.





권재현 한국장총 사무차장은 "광주의 관문인 광주송정역에 텔레코일존이 설치된 것은 청각장애인의 이동권과 안전을 실질적으로 보장하는 의미 있는 첫걸음이다"며 "이번 사례가 전국 주요 역사로 확대되길 기대한다"고 밝혔다.





