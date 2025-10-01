광주시, '천원의 아침밥' 정부 시범사업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산단 노동복지 선도 사례…국정과제 채택

오는 12월까지 시범운영…내년 3호점 개소

강기정 광주시장이 지난 2023년 3월 27일 광산구 하남근로자종합복지관 1층에 마련된 산단근로자 조식지원 '간편한 아침한끼' 개소식에 참석, 근로자들과 샌드위치를 먹으며 대화를 나누고 있다. 광주시 제공

AD

광주시가 정부 공모 '2025 산단근로자 천원의 아침밥' 시범사업에 최종 선정됐다. 이 사업은 광주시가 전국 최초로 시행해 국정과제로 채택된 노동복지 분야의 대표적 모범사례로 꼽히고 있다.

1일 광주시에 따르면 '산단근로자 천원의 아침밥' 사업은 농림축산식품부(농림수산식품교육문화정보원)가 근로자의 건강한 식습관 확산과 쌀 소비 촉진을 위해 올해 처음 도입한 사업이다.

농식품부는 지난달 3~17일 전국 산업단지를 대상으로 공모를 진행했으며, 총 20개 신청지 중 광주시를 포함한 16개소가 최종 확정됐다. 시는 단체형으로 광주광산지역자활센터가 선정돼 기존 사업과의 시너지를 기대하고 있다.

시는 산단 근로자들의 아침 결식을 줄이기 위해 지난 2023년 하남산단을 시작으로, 2024년 첨단산단에 2호점을 개소하며 김밥·샌드위치 등을 시중가 절반 수준인 2,000~3,000원대에 제공해왔다. 이번 시범사업 선정으로 시는 기존 메뉴 구성에서 쌀 소비 촉진이라는 정부 지침에 맞춰 김밥을 1,000원에 제공할 예정이다. 내년 본격적인 사업 확대 시 국산 쌀을 활용한 다채로운 메뉴를 1,000원에 선보일 계획이다.

시범사업은 오는 12월 19일까지 약 두 달 반 동안 운영되며, 하남산단(하남근로자종합복지관 1층)과 첨단산단(테크노파크 과학기술동 1층)에서 평일 오전 6~9시 근로자들이 저렴하게 이용할 수 있다. 시는 1·2호점 운영 경험을 바탕으로, 내년 상반기에는 평동산단에 3호점을 개소할 계획이다.





AD

강기정 시장은 "하루를 시작하는 근로자들에게 따뜻한 밥 한 끼를 대접하고 싶은 마음으로 2023년 광주시가 전국 최초로 근로자 아침식사 지원사업을 시작했는데, 이재명 정부에서 국정과제로 채택돼 더욱 뜻깊다"며 "앞으로 더 많은 근로자들이 아침을 든든히 챙기며 건강하게 일할 수 있도록 내년 3호점을 개소하는 등 사업을 확대해 일하는 시민들의 복지 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>