해외든 국내든 척척… 르노코리아, 9월 내수 4182대·수출 4528대 총 8710대 판매

르노코리아가 올해 9월 한달 동안 내수 4182대, 수출 4528대로 총 8710대의 판매 실적을 냈다.

르노코리아의 9월 내수 실적은 3019대를 판매한 중형 SUV '그랑 콜레오스'가 이끌었다. 그랑 콜레오스는 직병렬 듀얼 모터 구동 시스템을 적용한 하이브리드 E-Tech 모델이 2592대로 9월 판매량의 약 86%를 차지했다.

지난달까지 5만4000여대 누적 판매를 기록한 그랑 콜레오스는 넉넉한 실내 공간과 효율적인 연비, 첨단 편의·안전 기능, 뛰어난 차제 안전성 등을 내세운다. 최근 출시 1주년을 맞아 선보인 2026년형 모델에는 UI(사용자 환경) 개선, 인포테인먼트 기능 강화, 파노라마선루프 및 신규 내외장 컬러 추가 등 기존 고객의 요구 사항을 반영했다.

중남미 수출 물량을 선적 중인 르노코리아의 그랑 콜레오스.

준중형 세단 가격으로 만나는 쿠페형 SUV '아르카나'는 530대 판매됐다. 이중 4기통1.6L 자연흡기 가솔린 엔진을 얹어 편안한 주행감이 특징인 1.6 GTe가 420대, 직병렬 듀얼 모터 시스템으로 높은 에너지 효율과 다이내믹한 주행 성능을 균형있게 제공하는 하이브리드 E-Tech가 110대를 차지했다.

그 밖에 9월 내수시장에서 스테디셀러 SUV 'QM6' 426대, 순수전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭' 50대, 중형 세단 'SM6' 26대, 상용차 '마스터' 131대 등도 판매 실적을 올렸다.





르노코리아의 9월 수출은 아르카나 3168대, 그랑콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 1360대 등 총 4528대가 선적을 마쳤다. 이중 절반에 가까운 2148대는 하이브리드 모델들이 차지했다. 하이브리드 수출 모델 중 아르카나는 982대, 그랑 콜레오스는 1166대로 기록됐다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

