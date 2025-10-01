기아, 역대 3분기 최대 판매 달성…9월 26만대 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스포티지·셀토스·쏘렌토 견인

기아가 1962년 자동차 판매를 시작한 이래 역대 3분기 최대 판매 실적을 기록했다.

기아는 지난달 국내 4만9001대, 해외 21만8782대 등 전년 동기 대비 7.3% 증가한 26만8238대를 판매했다고 1일 밝혔다. 지난해 같은 기간 대비 국내는 28.5%, 해외는 3.7% 증가한 수치다.

2026 스포티지. 기아

모델별로는 스포티지가 4만9588대로 가장 많이 판매됐으며 셀토스가 2만7052대, 쏘렌토가 2만393대로 뒤를 이었다.

국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 8978대가 판매됐다. 승용은 레이 4003대, K5 3127대, K8 2159대 등 총 1만2354대가 팔렸다.

레저용차(RV)는 쏘렌토를 비롯해 카니발 6758대, 스포티지 6416대, 셀토스 4965대, EV3 1927대, EV6 1322대 등 총 3만2,610대가 판매됐다. 상용은 봉고Ⅲ가 3228대 팔리는 등 총 4037대가 판매됐다.

해외에서는 스포티지가 4만3172대 팔렸으며, 셀토스가 2만2087대, K3(K4 포함)가 1만8662대로 집계됐다. 특수 차량은 국내에서 200대, 해외에서 255대 등 총 455대를 판매했다.

기아의 3분기 판매량은 국내 13만7519대, 해외 64만5971대, 특수 1498대 등 78만4988대다. 이전 최대 기록은 2023년 3분기로 국내 13만3772대, 해외 64만3073대, 특수 1368대 등 77만8213대를 판매했다.





기아 관계자는 "지난해 추석 연휴로 인한 기저효과로 판매가 늘었고 SUV 하이브리드 모델 및 EV3, EV4 등 글로벌 친환경차 판매 호조가 이어지며 역대 3분기 최대 판매를 기록했다"며 "EV4 및 EV5, PV5 등 전기차 라인업을 앞세워 판매 성장세를 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

