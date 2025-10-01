구미시, K-방산 경쟁력 강화 및 수출 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업통상자원부 AI 팩토리 공모사업에 방산분야 2개 과제 선정

국비 138억원 등 총 사업비 171억 원 확보

K-방산 스마트 제조혁신 본격화

경북 구미시는 산업통상자원부가 주관하는 2025년 AI 팩토리 시스템 개발 공모사업에 2개 과제가 최종 선정돼 국비 138억 원을 포함한 총 171억원의 사업비를 확보했다.

산업부는 지난해까지 추진하던 AI 자율제조사업을 올해부터 AI 팩토리로 전면 개편해 양적 확대·사업 다각화·전문성 강화를 목표로 사업을 진행하고 있다.

시는 한화시스템과 「첨단 방어무기 체계용 통신 및 레이더 모듈의 유연 생산을 위한 AI 자율제조시스템 개발」, LIG넥스원과「고신뢰성 방위·위성 부품 생산을 위한 AI 자율제조 기술개발」과제에서 각각 선정됐다.

이번 사업을 통해 수작업 중심이었던 방산 제조공정에 AI 기반 첨단 로봇을 도입하고, 제조·검사·물류·통합관제 전 과정에 첨단 시스템을 구축한다.

시는 첨단 기술을 접목한 K-방산의 제조환경 고도화로 생산성을 대폭 향상하고 불안정한 국제 정세로 인한 글로벌 방산 수요 급증에 대응하여 수출 확대에 크게 기여할 것으로 전망하고 있다.





김장호 구미시장은" 산업현장의 DX·AX 가속화로 AI와 로봇 기술 융합이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 떠오르고 있다"며 "지역 주력산업과 AI·로봇 기술을 전략적으로 연계해 스마트 제조 혁신 및 첨단로봇 산업 고도화를 선도하겠다"고 했다.

AI팩토리 컨셉도(전체라인 모식도)

