휴코, 두바이 아랍랩 2025 성료… 글로벌 바이어와 협력 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

실험실 기초장비 전문 기업 ㈜휴코가 지난 9월 23일부터 25일까지 아랍에미리트 두바이에서 열린 실험기자재 전시회 아랍랩(ARABLAB) 2025에 한국관 기업으로 참여해 성황리에 전시를 마쳤다.

이번 전시회를 통해 휴코는 글로벌 시장에서 기술력과 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 자사 핵심 제품인 흄후드, 실험대, 이동식 국소배기장치를 선보이며 현장 관계자들의 이목을 집중시켰다. 안전성과 효율성을 동시에 확보한 제품군은 국제적 기준에 부합하는 품질로 글로벌 바이어들로부터 높은 평가를 받았다.

휴코는 이번 전시에서 리뉴얼된 주력 제품을 집중 선보였다. 흄후드는 탁월한 배기 성능으로 실험실 안전성을 극대화했으며, 실험대는 강력한 내구성을 자랑하는 상판과 다양한 실험 환경에 맞춘 유틸리티 구성을 제공했다. 또한 이동식 국소배기장치는 고효율 필터링 시스템과 간편한 이동성을 바탕으로 연구자들의 활용도를 크게 높였다.

전시 기간 동안 중동 및 북아프리카 지역의 다양한 바이어들이 휴코 부스를 직접 방문해 제품 성능, 적용 분야, 협력 가능성 등을 적극적으로 문의했다. 특히 두바이 현지 파트너와의 협업을 통해 바이어로 하여금 제품 생산부터 납품까지 전반적인 과정에 대한 믿음을 심어줬다. 이를 통해 휴코는 현지 시장 진출 가능성을 확인함과 동시에 글로벌 네트워크를 넓히는 성과를 거뒀다.





AD

휴코 관계자는 "아랍랩 2025는 휴코의 기술력을 전 세계에 알린 의미 있는 자리였다"며 "앞으로 현지 파트너 및 다양한 글로벌 바이어와의 협력을 더욱 강화해 해외 시장 확대와 글로벌 판매망 강화에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>