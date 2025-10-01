코웨이, KCSI 비데·정수기·침대 부문서 3관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정수기 부문 9년 연속 1위

신설된 비데 부문 초대 1위

코웨이가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 2025 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사에서 3관왕을 차지했다고 1일 밝혔다.

30일 서울 중구 신라호텔에서 진행된 2025 한국산업의 고객만족도(KCSI) 시상식에서 이용준 코웨이 고객품질본부장(오른쪽)과 한수희 한국능률협회컨설팅 대표(왼쪽)가 기념촬영을 하고 있다. 코웨이

KCSI는 산업별 상품과 서비스에 대한 고객 만족도를 나타내는 지수로 국내에서 가장 오랜 역사를 지닌 고객만족도 조사다. 이번 조사에서 코웨이는 비데·정수기·침대 3개 부문에서 1위에 선정됐다. 정수기 부문에서 9년 연속, 침대 부문에서 5년 연속 1위에 오른 데 이어 올해 신설된 비데 부문에서도 초대 1위 기업에 선정된 것이다.

특히 코웨이는 비데 부문 소비자 조사에서 89.3점으로 경쟁사 대비 높은 점수를 기록했다. 제품 성능·내구성·유지 관리 용이성 등 주요 평가 항목에서 높은 점수를 획득한 결과다. 정수기 부문에서도 88.7점으로 경쟁사와 큰 격차를 보였고 침대 부문에서도 역대 최고점을 경신했다.





서장원 코웨이 대표는 "고객 만족을 최우선 가치로 삼아 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력이 다시 한번 인정받게 돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 일상에 건강하고 편리한 가치를 더하는 혁신을 지속해 고객 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

