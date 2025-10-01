르노코리아, 9월 8710대 판매 "그랑 콜레오스 견인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그랑 콜레오스 3019대 팔려

르노코리아가 중형 SUV 그랑 콜레오스를 필두로 지난달 8710대 판매 실적을 거뒀다고 1일 밝혔다.

국내 시장에서는 4182대를 판매해, 전년 동월 대비 16.5% 감소했다.

그랑 콜레오스는 3019대가 팔렸는데, 하이브리드 이테크(E-Tech) 모델이 2592대로 9월 판매량의 약 86%를 차지했다. 지난달까지 누적 5만4000여대 판매를 기록한 그랑 콜레오스는 최근 출시 1주년을 맞아 2026년형 모델이 나왔다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 530대가 판매됐다. 스테디셀러 SUV 'QM6' 426대, 순수 전기차 '세닉 이테크 100% 일렉트릭' 50대, 중형 세단 'SM6' 26대, 상용차 '마스터' 131대 등도 판매 실적을 올렸다.





수출은 아르카나 3168대, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 1360대 등 총 4528대를 기록했다. 이 중 2148대가 하이브리드 모델이다. 이 중 아르카나는 982대, 그랑 콜레오스는 1166대로 집계됐다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

