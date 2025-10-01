보건복지 국정과제 이행 위해 지자체 의견 수렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부, 명절 연휴 비상진료·돌봄공백 관리 당부

보건복지부는 1일 이스란 제1차관과 전국 시·도 보건·복지정책 국장들이 참석한 가운데 '새 정부 보건복지 분야 국정과제 설명 및 이행방안 논의를 위한 중앙-지방 협력회의'를 열었다고 밝혔다.

이스란 보건복지부 제1차관이 지난 8월22일 의료·요양·돌봄 통합 본사업 준비를 위한 영상회의를 열고 현장의견을 청취하고 있다. 연합뉴스

이날 회의는 소득·건강·돌봄 등 국민 생활과 가장 밀접한 보건복지 분야 국정과제가 지역과 현장에서 차질 없이 시행될 수 있도록 지방자치단체의 의견을 청취하고 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

새 정부 보건복지 국정과제는 '기본이 튼튼한 복지강국, 국민 모두가 행복한 대한민국'이라는 비전 아래 ▲지역·필수·공공의료 강화 ▲국민 평생건강 지원체계 확립 ▲촘촘한 사회보장제도 구축 ▲돌봄 국가책임 강화 ▲미래대비 보건복지 혁신 등 5대 국정목표, 11개 국정과제로 구성됐다.

이 차관은 "정부는 국정과제가 지역과 현장에서 차질 없이 시행될 수 있도록 지자체와 현장의 의견을 경청해 국민의 삶을 든든히 지킬 수 있는 기반을 다져나가겠다"며 "이번 중앙-지방 협력회의를 시작으로 앞으로도 다양한 의견을 들을 수 있도록 여러 기회를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

이날 회의에선 또 국가정보자원관리원 화재로 인한 대국민 복지서비스가 중단되지 않도록 현장에서의 복지서비스 제공 현황을 점검하고 취약계층 지원에 차질이 없도록 업무 연속성 확보 방안을 논의했다. 복지부는 유관기관 및 지자체와 24시간 연락망을 유지하며 특이사항 발생 시 즉각 대응한다는 방침이다.





이 차관은 "추석 명절 연휴 동안 주민들의 응급·비상진료와 취약계층 아동, 노인 및 장애인 돌봄에 공백이 발생하지 않도록 각 지자체에서 철저히 준비하고 노력해 달라"고 당부했다.





