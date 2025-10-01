구리시, 2040년 도시기본계획 시민 계획단 발대식…시민 32명 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4개 분과별 활동 통해 미래 전략 수립

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 2040년을 목표로 한 구리시의 미래 청사진을 제시할 '2040년 구리 도시기본계획' 수립 과정에서 시민 의견을 적극 반영하기 위해 지난 30일 시민 계획단 위촉 및 발대식을 개최했다고 1일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 30일 시민 계획단 위촉 및 발대식을 개최하고 있다. 구리시 제공

시민 계획단은 도시기본계획 수립 과정에 직접 참여해 구리시의 미래상과 전략 수립에 대한 다양한 아이디어를 제안하는 역할을 맡는다. 지난 8~9월 공개 모집을 통해 총 32명이 선발되었으며, 이들은 △경제·안전 △주거·복지 △문화·교통 △환경·교육 등 4개 분과로 나뉘어 활동한다.

이날 발대식에서는 시민 계획단 위촉장 수여, 도시기본계획 현황 설명, 분과별 토론 등이 진행됐다.

백경현 시장은 "구리시의 주인은 시민이며, 도시를 만들어 가는 힘은 시민의 지혜와 열정에서 나온다"라며 "시민 계획단은 구리시의 미래를 함께 설계하는 중요한 역할을 맡게 된 만큼, 네 차례 워크숍을 통해 의미 있는 성과를 내길 기대한다"라고 말했다.





시민 계획단은 이번 1차 회의를 시작으로 오는 11월까지 총 4회의 워크숍을 이어가며, 최종적으로 2040년을 목표로 하는 도시기본계획의 미래상과 전략계획을 마련하게 된다. 이후 주민 공청회, 시의회 의견 청취, 시 도시계획위원회 자문 등 절차를 거쳐 2026년 상반기 내 경기도에 최종 승인을 요청할 예정이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

