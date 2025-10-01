부산~대마도 최신형 여객선 'NOVA호' 취항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스타라인 "3일 정식 운항, 총 3대로 증편"

부산과 대마도를 오가는 항로에 새 초고속 여객선이 취항한다.

㈜스타라인은 부산~대마도 항로의 신규 초고속 여객선 'NOVA호'가 오는 10월 3일부터 정식 운항을 시작한다고 1일 알렸다.

새로 투입되는 'NOVA호'는 기존 'NINA호'를 대체하는 차세대 여객선으로 규모·성능·편의성을 모두 업그레이드했다.

네덜란드의 여객선 건조 전문 업체인 DAMEN사에서 2025년에 건조한 최신 선박으로 길이 42.4m, 국제톤수 590t, 정원 439명, 최대 속도 40노트를 자랑한다.

4기의 메인 엔진이 탑재돼 안전성과 복원성이 뛰어나며 기상 악화 시에도 흔들림이 적고 안정적인 선속 유지가 가능해 탑승객의 만족감을 더 올릴 것으로 기대된다.

또 전 좌석 가죽시트와 좌석별 USB 포트 설치, 보다 넓은 좌석 등으로 안락하고 편안한 느낌을 주며 장거리 항해에서도 여유로운 여행을 즐길 수 있다.

NOVA호는 지난 9월 9일부터 9월 30일까지 부산~대마도(히타카츠·이즈하라) 구간에서 시범 운항을 성공적으로 마쳤다.

운항 스케줄은 ▲월·화·목·토·일요일은 히타카츠 노선, ▲수·금요일은 이즈하라 노선으로 운영되며 관광객이 집중되는 주말에는 1일 2왕복으로 증편된다.

부산항국제여객터미널에서 오전 9시 10분 출발하며 귀항편은 히타카츠에서 오후 3시 50분, 이즈하라에서 오후 3시 20분에 출발한다. 소요 시간은 부산~히타카츠 약 1시간 20분, 부산~이즈하라 약 2시간 30분이다.

스타라인 추연우 대표이사는 "현재 부산과 대마도 항로를 운항하는 선박은 2척이며 이번에 NOVA호가 추가 투입돼 대마도를 찾는 여행객에게 다양한 선박 체험과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





추 대표는 또 "안정성, 쾌적성, 편의성을 두루 갖춘 최신형 여객선 NOVA호 운항으로 고객 안전과 만족을 최우선으로 삼고 한·일 관광 교류 활성화를 통해 지역 경제와 관광산업 발전에 기여하겠다"고 힘줬다.

스타라인의 최신형 여객선 노바호.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

