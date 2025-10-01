백경현 구리시장, 추석 앞두고 도매시장 찾아 따뜻한 장보기 동행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 명절 물품 물가 체험

도매시장 유통 종사자 애로사항 청취

경기 구리시(시장 백경현)는 추석 명절 연휴를 앞둔 1일 구리농수산물도매시장을 방문해 장보기 행사를 진행하고, 유통 종사자들의 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

백경현 구리시장이 추석 명절 연휴를 앞둔 1일 구리농수산물도매시장을 방문해 장보기 행사를 진행하고 있다. 구리시 제공

이날 행사에는 김진수 구리농수산물공사 사장, 최필승 농협공판장 장장, 이석우 구리청과㈜ 대표, 이동현 ㈜인터넷청과 대표, 장상현 수협공판장 장장, 양승휘 강북수산㈜ 대표, 정병찬 중도매법인연합회장 등 관계자 20여 명이 함께했다.

백경현 시장은 도매시장 내 중도매인 점포를 찾아 과일과 수산물을 직접 구매하며 장보기를 진행하고, 경매장을 둘러보며 종사자들을 격려했다. 또한 시민들이 명절에 가장 많이 구매하는 농수산물의 물가 상황을 직접 확인하고, 중도매인들과의 대화를 통해 도매시장 이전 사업과 현장의 어려움 등 다양한 건의 사항을 청취했다.





백경현 시장은 "구리농수산물도매시장이 2025년 전국 도매시장 평가에서 '우수 도매시장'으로 선정되는 성과를 거두었습니다. 이는 어려운 여건 속에서도 소임을 다해주신 유통 종사자 여러분의 헌신과 노력 덕분이다"며 "시와 농수산물공사는 앞으로도 종사자들의 애로사항을 적극 수렴해 구리농수산물도매시장이 전국 최고의 공영도매시장으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다. 아울러 이번 추석 연휴에도 시민 모두가 가족과 함께 따뜻하고 행복한 시간을 보내시길 기원한다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

