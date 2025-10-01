양주시, '군장병 양주시 문화탐방' 두 번째 행사 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 지난 30일 제28사단 장병들을 대상으로 '군장병 양주시 문화탐방'을 진행했다.

양주시가 지난 30일 제28사단 장병들을 대상으로 '군장병 양주시 문화탐방'을 진행하고 있다. 양주시 제공

이날 강수현 양주시장은 장병 한 명 한 명을 환송하며 "양주시의 역사와 문화를 가까이에서 체험하는 뜻깊은 시간이 되길 바라며, 여러분의 군 생활에 도움이 되기를 바란다"고 격려의 인사를 전했다.

이번 문화 탐방에 참여한 장병들은 오전에는 △장욱진미술관 △민복진미술관 △권율장군 묘역을 방문해 지역 예술가들의 삶과 작품 세계, 그리고 호국영웅의 정신을 직접 접했다.

오후에는 △회암사지박물관과 △회암사지 유적지를 둘러보며 조선시대 대표 유적인 회암사지의 역사적 가치와 의미를 체험했다.

한 장병은 "평소 잘 알지 못했던 양주시의 문화유산을 직접 보고 듣고 느낄 수 있어 색다른 경험이었다"며 "군 생활 중 이런 문화 체험은 큰 활력소가 된다"고 말했다.

양주시는 앞서 9월 23일 제8기동사단을 시작으로 군장병 문화탐방 프로그램을 운영 중이며 올해 12월까지 관내 부대의 장병을 대상으로 탐방을 순차적으로 진행할 예정이다.





양주시 관계자는 "군 장병들이 지역 문화를 경험하고 양주시를 이해할 수 있는 소중한 기회를 지속적으로 제공할 계획"이라며 "민·관·군이 함께하는 협력 기반을 강화하고 장병들의 사기 진작에도 기여하겠다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

