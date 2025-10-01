구미소방서, '목조 문화재' 합동소방훈련 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유관기관별 역할 수행하는 합동소방훈련 진행

경북 구미소방서(서장 조유현)는 지난 30일 산림 화재로부터 중요 문화유산을 보호하기 위해 2025년 하반기 목조문화재 합동 소방 훈련을 실시했다.

유관기관별 역할을 수행하는 합동소방훈련하는 중이다./김이환기자

이번 훈련은 구미소방서, 구미경찰서, 구미시청 안전 재난과·문화예술과·산림과, 남부지방산림청 구미국유림관리소, 경북 서부 문화유산 돌봄센터, 송정 남성의용소방대, 원평 남성의용소방대, 상림 의용소방대 등 다수 유관기관 및 단체가 동원됐다.

금오산에 위치한 채미정(구미시 남통동, 국가 지정 명승 제52호)을 대상으로 산림 화재 발생 시 유관기관별 역할을 수행하는 합동 소방 훈련 형식으로 진행됐다.

중점 훈련 내용으로는 ▲관계인에 의한 즉각적인 화재 신고 및 인명 대피 ▲중요 문화재를 보호하기 위해 문화재 반출 및 대형구조물에 대한 방염포 설치 ▲유관기관 상황 판단 회의를 통한 임무 분담 및 역할 수행 등을 중점으로 훈련을 실시했다.





조유현 구미소방서장은 "산림에 인접한 목조문화재는 화재에 취약하며, 지리적 요인으로 인해 소방대원의 신속한 대응이 어렵기 때문에 이용객들의 화재 예방이 무엇보다 중요하며, 화재가 발생했을 시 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 관계기관과 유기적인 공조 체계를 유지하고 지속적인 훈련을 통해 화재 예방과 문화재 보호에 앞장서겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

