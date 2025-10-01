전 세계 7000만 팔로워 'K팝 인플루언서' 하남에 모인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남문화재단, '글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in 하남' 개최

하남의 랜드마크가 글로벌 무대로…댄스 필름 챌린지

방송인 크리스티안 부르고스가 MC 맡아 행사 진행

스페셜 게스트로 이찬재·안경자 출연 특별한 무대 꾸밀 예정

전 세계를 무대로 활동하는 K팝 댄스 인플루언서들이 오는 23일 대한민국 하남으로 모인다.

하남문화재단(이하 재단)은 총 7000만명 이상의 팔로워를 보유한 글로벌 인플루언서 20팀을 초청해 '2025 글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in 하남'을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 하남시를 K-컬처의 허브로 브랜딩하고 K-POP 콘텐츠를 통해 젊고 역동적인 도시 이미지를 구축하기 위해 기획했다.

본 공연에 앞서 오는 21일과 22일 양일간 인플루언서들은 하남시의 주요 랜드마크를 배경으로 K-POP 커버댄스 영상을 촬영하는 '댄스 필름 챌린지'를 진행한다.

촬영 장소는 미사경정공원, 당정뜰, 유니온타워, 미사호수공원 등으로, 이곳의 아름다운 풍광을 담은 댄스 영상은 인플루언서들의 SNS 채널을 통해 전 세계 팬들에게 소개될 예정이다. 이는 하남시의 매력을 자연스럽게 알리는 파급력 있는 글로벌 마케팅 효과를 낼 것으로 기대된다.

행사의 대미를 장식할 '댄스 퍼포먼스 콘서트'는 23일 저녁 7시 30분 하남문화예술회관 대극장에서 열린다. 우크라이나의 'Ten Yujin'(팔로워 2300만), 호주의 'Hannah Kaye'(팔로워 1800만) 등을 포함한 20팀의 인플루언서들이 화려한 댄스 경연을 펼친다.

방송인 크리스티안 부르고스가 MC를 맡아 행사를 진행하며, 스페셜 게스트로 이찬재, 안경자가 출연해 특별한 무대를 꾸밀 예정이다. 본 공연은 만 5세 이상 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 안전한 관람을 위해 사전 예매가 필수다. 예매는 하남문화재단 홈페이지에서 할 수 있다.





재단 관계자는 "이번 행사가 일회성으로 그치지 않고, 지속적인 글로벌 네트워크를 형성하여 해외 K-POP 팬들에게 '꼭 가봐야 할 도시, 하남'이라는 인식을 심어주는 계기가 되길 바란다"며 "K-스타월드 조성에 발맞춰 하남시가 K-컬처의 중심지로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

