강수현 시장 "의료용 드론 배송…시민 안전·군 의료서비스 향상 달성"

양주시·국군양주병원, 의료 드론 배송 협약 체결

의료용품 드론배송 상용화·전문인력 양성·기술교류 협력

협약식서 위문품·격려금 전달…민·관·군 상생 협력 의미 더해

경기 양주시가 지난 29일 국군양주병원과 손잡고 '드론산업 발전 및 활용을 위한 업무협약'을 체결했다.

강수현 양주시장(오른쪽)이 지난 29일 국군양주병원과 '드론산업 발전 및 활용을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 양주시 제공

이번 협약은 드론산업 발전과 군 의료 서비스 향상을 위한 협력 기반을 마련하고 드론봇인재교육센터를 통한 맞춤형 교육과정을 연계 운영함으로써 전문인력을 체계적으로 양성하기 위해 추진됐다.

앞서 양주시는 지난 8월 27일 국군양주병원에서 대한적십자사 동부혈액원, ㈜비씨디이엔씨와 함께 의료용 드론 배송 시연회를 성공적으로 개최한 바 있다.

당시 시연회는 응급 상황에서 드론을 활용한 혈액과 의약품 운송의 실험적 운영을 보여주며 이번 협약의 기반이 되었다.

강수현 양주시장은 "국군양주병원이 양주 관내에서 군 장병과 시민을 위한 의료 서비스를 지원해 주신 데 깊이 감사드린다"며 "이번 협약은 민·관·군이 힘을 모아 의료용 드론 배송을 실현하고 시민 안전과 군 의료 서비스 향상이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 중요한 계기"라고 말했다.

국군양주병원장도 "양주시장이 직접 방문해 위문과 격려를 해주신 데 감사드리며, 의료배송 드론 등 미래 의료물류체계 구축을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다"고 화답했다.

양주시는 이번 협약을 통해 재난 대응 역량 강화와 드론 전문 인력 양성에서 성과를 모색하고 있다.





특히 국군양주병원과 함께 의약품 배송드론 합동훈련을 추진해 운용 역량을 높이며, 드론배송 실증사업으로 의료 물류체계의 안정성과 확산 가능성을 강화할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

