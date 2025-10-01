협동의 힘, 제주서 모이다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새마을금고 주관 ‘2025년 제3차 한국협동조합협의회 회장단 회의’

새마을금고중앙회(회장 김인)는 지난 25일 제주시 애월읍 MG 제주연수원에서 '2025년 제3차 한국 협동 조합협의회 회장단 회의'를 열고 협동조합의 공동 현안을 논의했다고 1일 밝혔다.

(좌측부터) 신미경 아이쿱생협연합회장, 노동진 수협중앙회장, 김인 새마을금고중앙회장, 김윤식 신협중앙회장, 강호동 농협중앙회장, 최창호 산림조합중앙회장)

이날 회의에는 협의회장인 김인 새마을금고중앙회장을 비롯해 강호동 농협은행장, 최창호 산림조합중앙회장, 노동진 수협중앙회장, 김윤식 신협중앙회장, 신미경 아이쿱생협 연합 회장이 참석했다.

회장단은 ▲쌀 소비 촉진 캠페인 ▲취약계층 지원을 위한 사회공헌 활동 확대 등 협동조합이 함께 풀어야 할 과제들을 논의했다.

2009년 7월 출범한 한국 협동 조합협의회는 국내 주요 협동조합이 모여 발전 전략을 모색하고 사회공헌 활동을 전개해온 자율 협의체다. 현재 새마을금고·농협·산림조합·수협·신협·아이쿱생협 연합회 등 6개 기관이 참여해 협동조합의 가치 확산을 이끌고 있다.

김인 새마을금고중앙회장은 지난해 12월 협의회장에 선임돼 임기를 수행 중이며 이번 회의를 주재했다. 김 회장은 "협의회는 취약계층 지원과 지역사회 공헌을 통해 사회적 가치를 실현해왔다"며 "앞으로도 연대와 협력을 바탕으로 협동조합의 가치를 널리 알리겠다"고 강조했다.





"이번 회의는 협동조합이 단순한 경제 조직을 넘어 사회적 연대와 공공성을 강화하는 장으로 자리매김하고 있음을 보여줬다. 특히 쌀 소비 촉진과 사회공헌 확대 논의는 지역과 국가 경제에 실질적 파급효과를 기대케 한다."





